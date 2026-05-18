‎OM : Incroyable aveu de Benatia sur son échec

‎‎Medhi Benatia et l’OM referment un chapitre marqué par les frustrations et les occasions manquées. Dans un aveu rare, l’ancien patron du football marseillais reconnaît sans détour son « Le plus gros échec » au cours de son mandat.

‎OM : Un constat amer malgré un ticket européen

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‎À Marseille, une qualification européenne suffit rarement à calmer les déceptions. En dressant le bilan de sa mission, Medhi Benatia n’a pas tenté d’embellir le tableau. Certes, l’OM disputera la Ligue Europa, mais pour un club qui ambitionnait la Ligue des champions, le parfum du devoir inachevé flotte encore sur le Vélodrome.

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‎Le désormais ancien dirigeant ne cache d’ailleurs pas ses regrets : « Dans une saison aussi catastrophique, on finit à deux points du podium », a-t-il lâché. Une phrase qui résume à elle seule le paradoxe marseillais : capable du meilleur par séquences, mais plombé par une irrégularité chronique. Comme un moteur de course qui cale au pire moment.

‎Benatia pointe le vrai mal de l’OM

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‎Pour Medhi Benatia, inutile de chercher des excuses faciles. Les blessures, les changements ou les turbulences internes ne suffisent pas à expliquer l’échec. Son diagnostic est clair : « Le mal de cette saison, c’est l’irrégularité ». Une faiblesse devenue presque une signature involontaire du club. ‎L’ancien défenseur international a notamment ciblé plusieurs rencontres jugées indignes des standards olympiens.

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« Quand tu portes ce maillot, tu dois savoir que tu ne peux pas faire ce genre de prestation », a-t-il insisté, évoquant notamment certains revers marquants contre le FC Nantes et le FC Lorient. Une réponse claire à une question implicite : pourquoi l’OM a raté le podium ? Parce que Marseille a perdu des points lors de matches où l’intensité et l’engagement n’étaient tout simplement pas au rendez-vous.

‎Le plus grand regret d’un dirigeant ambitieux

‎Mais l’aveu le plus fort concerne sans doute le leadership. Benatia reconnaît un échec personnel dans sa tentative de construire un vestiaire capable de réagir face à l’adversité. « Quand tu rencontres des difficultés, tu as toujours deux, trois leaders qui prennent les choses en main et vont permettre de te remettre sur les rails. Malheureusement, on a essayé de mettre ça en place, de le corriger. On n’a pas réussi. C’est le plus gros échec pour moi », admet-il avec franchise. ‎

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Pourtant, il refuse de tout jeter. Il met en avant le travail accompli avec les jeunes talents et la progression de la valeur sportive du groupe. Une manière de rappeler qu’à Marseille, les fondations comptent parfois autant que les trophées. Reste désormais à savoir si l’OM saura transformer cette saison frustrante en point de départ. Car dans la cité phocéenne, les regrets durent rarement longtemps : la pression, elle, revient toujours au galop.