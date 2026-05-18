Ibrahima Konaté libre le 30 juin : le PSG en embuscade, l’OL et l’OM rêvent du coup du siècle

À six semaines de la fin de son contrat à Liverpool, Ibrahima Konaté n’a toujours pas prolongé. Outre les clubs étrangers, le PSG, l’OL et l’OM scrutent sa situation. Le défenseur français de 26 ans, estimé à 50 millions d’euros, est devenu le dossier le plus chaud du marché européen puisqu’il peut signer pour zéro euro d’indemnité de transfert.

Une saison de patron à Anfield, et puis le silence

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Trente-cinq matchs sur trente-sept possibles en Premier League. Un but. Six cartons jaunes. Un poste de titulaire jamais discuté aux côtés de Virgil van Dijk. La saison 2025/2026 d’Ibrahima Konaté ne souffre d’aucune contestation. Le Parisien de naissance, formé au Paris FC puis révélé à Sochaux et à Leipzig, est aujourd’hui l’un des trois ou quatre meilleurs défenseurs centraux du championnat anglais. Avec son 1,94 m, rapide, propre techniquement, à l’aise dans la relance courte comme dans le duel, il coche toutes les cases du central moderne.

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Et pourtant. À l’heure où ces lignes sont écrites, aucune annonce. Aucun communiqué. Aucun nouveau bail signé. Le contrat de l’international tricolore, lui, expire bel et bien le 30 juin 2026. Autrement dit : dans six semaines.

Pourquoi Liverpool joue gros

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À Anfield, on espérait boucler le dossier Ibrahima Konaté avant la fin de l’hiver. Raté. Les discussions traînent. Le clan Konaté pèse ses options. Le club, lui, sait ce qu’il risque : voir partir libre l’un de ses cadres défensifs, alors que sa valeur marchande, évaluée à 50 millions d’euros, en fait l’Africain en fin de contrat le mieux coté du moment.

Deux scénarios se dessinent désormais : soit Liverpool accélère et arrache une prolongation in extremis. Soit le défenseur arrive au 1er juillet libre de tout engagement, et les Reds le perdent sans toucher un centime. Une perte sèche que peu de directions sportives peuvent se permettre. D’où, en coulisses, la relance des négociations pour la prolongation de son contrat, quitte à le prêter au Real Madrid qui lui fait les yeux doux. Cela permettrait au club anglais de récupérer une indemnité avant qu’il ne soit trop tard et à Ibrahima Konaté de tenter une nouvelle expérience dans un nouveau club tout en s’assurant de retrouver un des géants du foot européen en cas d’échec.

Le PSG, seul club français vraiment crédible

En Ligue 1, un nom revient avec insistance : le Paris Saint-Germain. Logique. Aucun autre club français n’a, à la fois, le budget pour s’aligner sur les prétentions salariales du joueur et le projet sportif qui correspond à son profil.

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Le PSG version Luis Enrique cherche des cadres sur la durée. Des internationaux. Des hommes capables de tenir une équipe sur trois compétitions. Konaté coche tout. Athlétique, jeune encore avec ses 26 ans, c’est l’âge d’or d’un défenseur central, déjà rompu à la Ligue des champions et passé par 27 sélections avec les Bleus.

Et puis il y a l’histoire. Konaté est né à Paris. Il y a grandi. Un retour à la maison, en plus d’être un coup sportif, serait un coup marketing parfait pour le club de la capitale.

L’OL et l’OM, eux, attendent l’ouverture

Plus au sud et à l’est, on rêve aussi du défenseur Ibrahima Konaté. Mais on sait. L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille n’ont pas la surface financière du PSG. Ni les mêmes salaires à proposer. Le scénario d’un transfert dans l’un de ces deux clubs ne devient crédible qu’à une seule condition : que Liverpool accepte ses conditions pour le prolonger et le céder en prêt payant pour récupérer de la devise.

Une opération prestige, en somme. Le genre de coup qui marque une décennie. Improbable, mais pas totalement impossible dans le monde du foot d’aujourd’hui, surtout si le joueur, lui, choisit son projet plutôt que son salaire.

Engagement gratuit pour Ibrahima Konaté ou prolongation express : les options sur la table

Dans le détail, deux pistes coexistent. La première : Konaté prolonge à Liverpool. C’est encore l’option n°1 pour le staff anglais, mais elle s’éloigne semaine après semaine.

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La deuxième : un départ gratuit d’ici fin du mois de juin, une catastrophe pour les Reds qui ne pourraient alors rien récupérer en indemnité de transfert. Le PSG est nommé. Des clubs allemands et espagnols, le Real Madrid surtout, suivent également le dossier donc les chances d’un départ libre son hautement élevées.

Au vu de l’avancée, ou plutôt du blocage, des négociations, cette deuxième hypothèse n’a plus rien de marginale. La piste parisienne est d’autant plus crédible que Ousmane Dembélé, au contraire de Kylian Mbappé, a remporté la Ligue des champions avec Paris. De plus, il est toujours en course pour un doublé. Comme quoi, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs.

Ce qu’il faudra retenir

Six semaines. C’est tout ce qui sépare Ibrahima Konaté de la liberté contractuelle. Liverpool a encore une carte à jouer, mais elle se froisse. Le PSG tient la corde côté français, l’OL et l’OM espèrent une fenêtre car dans ces clubs, le joueur arriverait en patron de la défense.

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Reste à savoir si le silence actuel cache un accord en préparation… ou un départ qui ne dit pas encore son nom.