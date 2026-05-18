Mercato Toulouse FC : Frank Magri, énorme gâchis à 4M€ !

Frank Magri quitte officiellement le Toulouse FC après une mise à l’écart en seconde partie de saison liée à sa situation contractuelle. Libre de tout contrat, l’attaquant camerounais de 26 ans attire déjà l’attention de plusieurs clubs, dont Angers en Ligue 1, Swansea City en Angleterre et Cagliari en Serie A.

Mercato Toulouse FC : Frank Magri sur le départ

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L’aventure entre Frank Magri et le Toulouse FC s’achève sans prolongation, ni transfert. Écarté du groupe professionnel depuis le 17 janvier par Carles Martinez Novell en raison de sa situation contractuelle, l’attaquant n’a plus rejoué avec les Violets lors de la seconde partie de saison. Arrivé en 2023, le joueur de 26 ans quitte le TFC avec un bilan de 89 matchs disputés, 17 buts et 5 passes décisives.

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Angers, Swansea et Cagliari, la bataille est lancée

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Désormais libre, Frank Magri suscite plusieurs convoitises sur le marché. Selon Africa Foot, Swansea City et le SCO Angers ont déjà manifesté leur intérêt. Le club angevin aurait même entamé des discussions avec l’entourage du joueur afin de prendre de l’avance sur la concurrence.

En parallèle, une piste plus ambitieuse est venue de l’Italie. Cagliari suit également de près la situation de l’international camerounais et aurait engagé des premiers contacts pour renforcer son secteur offensif. Valorisé à environ 4 millions d’euros par Transfermarkt, il représente une opportunité intéressante sur le marché des joueurs libres.

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Le dossier laisse toutefois des regrets du côté du Toulouse FC. L’été dernier, une offre supérieure à 4 millions d’euros venue de Swansea avait été refusée par le club, qui espérait une prolongation. Une option finalement jamais concrétisée, laissant partir Magri sans indemnité de transfert.