ASSE : Nice privilégie le maintien, Saint-Etienne prévenue

Adversaire de l’ASSE en barrages, l’OGC Nice indique clairement que le maintien en Ligue 1 est sa priorité, comparativement à la coupe de France.

Rivère : « La prioirté de l’OGC Nice ? Rester en Ligue 1 »

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L’OGC Nice a envoyé un message fort à l’ASSE, son adversaire pour les barrages L1/L2 prévus les 26 et 29 mai prochains. Qualifié pour la finale de la coupe de France, le club azuréen jouera cette finale contre le RC Lens, le vendredi 22 mai, évidemment avant de croiser les Verts.

Néanmoins, Jean-Pierre Rivère a été assez clair. Le Gym a pour priorité, le maintien en Ligue 1. « La seule ambition qu’on peut avoir, c’est de s’en sortir et de rester en Ligue 1 », a-t-il déclaré, soulignant que le maintien reste la « priorité ».

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En disputant la finale de la coupe de France au stade de France, les Aiglons songeront naturellement à la double confrontation avec l’AS Saint-Etienne. Et ils sont d’ailleurs déjà focalisés sur les deux matchs de barrage, au détriment de la coupe de France.

Le président de l’OGC Nice sait bien que la coupe de France est qualificative pour la Ligue Europa, mais le choix du club est fait. Le match contre le RC Lens « n’est pas accessoire », mais « la priorité n’est plus là », a-t-il insisté.

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Il est possible que les Niçois jouent le match retour des barrages, le 26 mai prochain, à huis clos, en raison de l’envahissement du terrain et des jets de fumigènes lors de la dernière journée du championnat contre le FC Metz (0-0). Sur la question, Jean-Pierre Rivère a répondu : « On verra comment on joue, si c’est à huis clos ou pas ».

Pour autant, il ne s’en préoccupe pas. « Ce n’est pas ma préoccupation. Moi, ce qui m’importe maintenant, c’est de sortir gagnant de ces deux matchs. Il n’y a que ça qui est important », a-t-il rappelé.

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« Est-ce que les joueurs vont relever la tête ? Est-ce qu’on va arriver à mobiliser à nouveau tout le monde de la meilleure des façons ? Le contexte, vous l’avez vu, n’est pas facile, n’est pas bon. Mais on doit se dire qu’il faut être unis. Il nous reste deux matchs certes très compliqués, mais tant que ce n’est pas fini, il faut y aller », a déclaré le président du Gym.

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