Mercato OM : Une arrivée imminente validée à Marseille !

L’OM a déjà une idée précise en tête pour succéder à Medhi Benatia. Grégory Lorenzi est attendu pour le remplacer. Un profil validé en personne par le dirigeant marocain.

Mercato : Medhi Benatia adoube la piste Grégory Lorenzi à l’OM

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L’Olympique de Marseille va ouvrir un nouveau chapitre de son histoire sportive. L’arrivée de Grégory Lorenzi est désormais imminente pour reprendre le flambeau de directeur sportif. L’ancien architecte brestois a déjà conclu un accord avec l’OM. Il ne resterait plus que quelques détails avant son officialisation.

Son prédécesseur, Medhi Benatia, a lui-même validé chaleureusement cette piste. Le dirigeant marocain, à l’issue du succès phocéen face au Stade Rennais (3-1), s’est montré très ouvert quant à l’arrivée de Grégory Lorenzi. Ce dernier est officiellement libre depuis son départ de Brest. « Si c’est lui, je serai très content pour lui et le club », a-t-il confié à Ouest-France.

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Recruter l’ancien directeur sportif du Stade Brestois est une décision managériale d’une grande lucidité. D’autant plus que Grégory Lorenzi a accompli de grandes choses « avec des moyens financiers restreints ». Il a su insufflé un caractère combatif à Brest aux côtés d’Éric Roy.

Stéphane Richard travaille pour sa signature

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Ce profil de travailleur acharné correspond, selon Medhi Benatia, parfaitement aux besoins actuels de l’institution marseillaise. Le nouveau président Stéphane Richard œuvre en coulisses pour concrétiser ce dossier prioritaire.

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Le directeur sportif sortant espère que Lorenzi saura faire preuve de patience et s’appuyer sur son caractère corse pour rester inflexible face aux pressions qui entourent l’OM. Un nouveau cycle va ainsi débuter à Marseille.