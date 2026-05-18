Mercato : RC Lens déniche un crack en Ligue 2 à 10 M€  

Le RC Lens prépare activement son mercato estival et multiplie déjà les pistes pour renforcer son secteur offensif. Parmi les profils suivis de près par les dirigeants artésiens figure Martin Adeline, révélation de la saison en Ligue 2 sous les couleurs de Troyes.

Mercato RC Lens : Martin Adeline fait rêver les Sang et Or

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Formé au Paris Saint-Germain puis passé par le Stade de Reims, le meneur de jeu troyen a franchi un cap cette saison. Sa qualité technique, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et son influence dans l’animation offensive ont rapidement attiré les regards de plusieurs clubs français et étrangers.

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Selon Foot Mercato, le milieu offensif de 22 ans plaît fortement au RC Lens, qui cherche à compenser le futur départ d’Adrien Thomasson mais aussi au FC Lorient et le club allemand d’Hambourg. Auteur d’une saison XXL avec l’ESTAC, Martin Adeline s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat avec 11 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Nommé aux Trophées UNFP 2026 dans la catégorie meilleur joueur de Ligue 2, Martin Adeline a largement contribué au sacre de Troyes.

Lens prépare la succession de Thomasson

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Avec les départs annoncés d’Adrien Thomasson et Wesley Saïd, le RC Lens souhaite injecter davantage de créativité dans son effectif. Le profil de Martin Adeline correspond parfaitement aux critères recherchés par la cellule de recrutement artésienne.

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Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Troyes, le joueur dispose toutefois d’une belle cote sur le marché. L’ESTAC espérerait récupérer près de 10 millions d’euros dans ce dossier. Une concurrence importante s’annonce donc pour le RC Lens dans les prochaines semaines.

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