ASSE : Barrages, avantage à Saint-Etienne contre Nice ?

Passée par les barrages lors de la montée en 2024, l’ASSE va tenter un nouvel exploit contre un club de Ligue 1, l’OGC Nice. Selon les statistiques de la LFP, l’avantage va aux clubs de Ligue 2.

Barrages : L’OGC Nice favori contre l’ASSE, à priori

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Jouant respectivement la montée et le maintien en Ligue 1, l’ASSE et l’OGC Nice ont deux rendez-vous décisifs. Ils sont fixés les 26 mai au stade Geoffroy-Guichard et 29 mai à l’Allianz Riviera.

Les Stéphanois ont fini à la troisième place de Ligue 2. Recalés pour la montée directe en Ligue 1, ils ont été contraints de disputer le play-off 2 contre Rodez AF. Ils ont sorti les Ruthénois aux tirs au but (7-6), après un match nul (0-0).

Quant aux Niçois, ils ont terminé la saison à la 16e place de Ligue 1, sur un décevant match nul (0-0) contre le FC Metz, qui était déjà relégué. Les Aiglons ont même fini la saison sur une série de 8 matchs sans victoire, soit 3 défaites et 5 matchs nuls.

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A priori, l’OGC Nice part favori contre l’AS Saint-Etienne grâce à son statut de club de l’élite. De plus, les Aiglons ont disputé la phase de Ligue de la Ligue Europa cette saison. Ils sont également en finale de la coupe de France et affronteront le RC Lens, le 22 mai au stade de France.

Histoire des barrages : Avantage à la Ligue 2 sur la Ligue 1

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Cependant, l’histoire récente des barrages, depuis la saison 2016/2017, montre clairement la domination des clubs de Ligue 2 sur ceux de la Ligue 1. À l’issue de la saison régulière de 2023-2024, l’ASSE avait justement éliminé le FC Metz (L1) en barrage.

Elle avait remporté le match aller à domicile (2-1) et avait tenu les Messins en échec au stade Saint-Symphorien (2-2) au retour. En 2024-2025, c’est le FC Metz qui avait été promu en reléguant le Stade de Reims (L1).

En 2016-2017 et en 2021-2022, l’ES Troyes et l’AJ Auxerre ont été promus respectivement aux dépens du FC Lorient (L1) et de l’AS Saint-Etienne (L1).

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A trois reprises, des clubs de Ligue 1 ont assuré leur maintien. Ce fut le cas du FC Nantes en 2020-2021 face à Toulouse (L2), de Dijon contre le RC Lens (2018-2019) et du Téfécé contre l’AC Ajaccio (2017-2018). Il faut cependant noter que les barrages n’ont pas été disputés à l’issue de la saison 2022-2023 et de l’exercice 2019-2020.

Les vainqueurs des barrages Ligue 1/Ligue 2 :

2024/25 : FC Metz (promu)

2023/24 : AS Saint-Étienne (promu)

2022/23 : non disputé (passage à 18 clubs en Ligue 1)

2021/22 : AJ Auxerre (promu)

2020/21 : FC Nantes (maintenu)

2019/20 : non disputé pour cause de covid

2018/19 : Dijon FCO (maintenu)

2017/18 : Toulouse FC (maintenu)

2016/17 : ESTAC Troyes (promu)