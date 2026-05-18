Coup de théâtre à l’OM : Grégory Lorenzi aidé par l’ASSE ?

Le dossier Grégory Lorenzi à l’OM connaît un rebondissement inattendu. La direction de l’Olympique de Marseille pourrait bien remercier l’AS Saint-Étienne.

Mercato OM : L’arrivée de Grégory Lorenzi suspendue au choc Nice-ASSE

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Le doute plane autour de Grégory Lorenzi. Le dirigeant corse a officiellement quitté le Stade Brestois. Il est attendu à l’OM pour succéder à Medhi Benatia. Mais l’ex-directeur sportif de Brest temporise jusqu’ici pour sa prochaine destination. Derrière cette prudente se cache en réalité un imbroglio lié à l’OGC Nice.

Grégory Lorenzi aurait signé un pré-accord avec le Gym. Ce deal comportait une seule condition : le maintien des Aiglons en Ligue 1. Ayant terminé à la 16eme place, les Aiglons joueront leur survie face à l’AS Saint-Étienne le mardi 26 mai au Stade Geoffroy-Guichard. La seconde manche aura lieu trois jours plus tard à l’Allianz Riviera.

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Une victoire de l’ASSE signifierait une relégation de l’OGC Nice en Ligue 2. Ce scénario libérerait par ailleurs Grégory Lorenzi de ses obligations juridiques avec le club niçois. Mais dans le cas contraire, où la formation azuréenne parvient à se sauver, l’OM devra impérativement négocier un rachat ou une compensation financière pour s’attacher ses services.

Medhi Benatia s’enflamme déjà pour sa possible venue

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Le président Stéphane Richard et la nouvelle direction marseillaise devraient donc soutenir l’ASSE lors de cette double confrontation décisive. Pendant ce temps, Medhi Benatia n’a pas tari d’éloges envers son potentiel successeur. Le Marocain a salué le remarquable travail accompli par Lorenzi à Brest avec des ressources limitées.

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« Si c’est lui, je serai très content pour lui et pour le club. C’est quelqu’un qui s’est fait dans un club où les moyens sont réduits ». Le dosser Grégory Lorenzi reste pour le moment suspendu au verdict du barrage entre l’OGC Nice et l’ASSE.