ASSE-Nice : Barrages, de bonnes nouvelles pour Saint-Etienne

L’ASSE a reçu des nouvelles favorables, avant les deux matchs en barrages contre Nice. Une troisième bonne nouvelle pourrait tomber mercredi.

Report des barrages à cause de la coupe de France

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L’ASSE affrontera l’OGC Nice, le 16e de Ligue 1, en barrages. Les Stéphanois jouent la montée, tandis que les Niçois jouent le maintien en Ligue 1. Les Verts recevront les Aiglons, le 26 mai au stade Geoffroy-Guichard, avant de se déplacer à l’Allianz Riviera, le 29 mai.

Ces rencontres étaient prévues initialement les 21 mai (aller) et 24 mai (retour), mais elles ont été repoussées. Parce que le Gym disputera la finale de la coupe de France contre le RC Lens, le vendredi 22 mai.

Plus de jours de récupération pour l’ASSE

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Le report de ces barrages est une bonne nouvelle pour les Verts, dont l’entraîneur aura des jours supplémentaires pour peaufiner la préparation de son équipe. « Sur la date du barrage, je n’ai pas le choix, on va s’adapter. On aura dix jours de plus pour se préparer », a-t-il réagi sur Ligue 1+.

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Ayant affronté Rodez AF le 15 mai, lors du play-off 2, l’AS Saint-Etienne bénéficie de plusieurs jours de récupération, comparativement à l’OGC Nice, qui rejouera quatre jours après la finale de la coupe de France.

« On s’adapte à la situation s’il faut patienter, on va patienter. S’il avait fallu enchaîner, on aurait enchaîné. Le principal, c’est d’être présent le jour du barrage face à Nice », a réagi Philippe Montanier.

Barrage aller : Elye Wahi absent à Saint-Etienne

La deuxième bonne nouvelle pour les Ligériens, c’est l’absence d’Elye Wahi pour la double confrontation décisive. Averti contre le FC Metz, dimanche, le remuant attaquant devrait être suspendu pour le match aller contre l’ASSE. La décision sera officialisée, mercredi, lors de la réunion de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP).

Barrage retour : OCG Nice – ASSE vers un huis clos

Cette même Commission statuera également sur les incidents autour du match des Niçois contre les Messins. Des supporters du Gym ont envahi le terrain et ont fait usage de fumigènes. Le stade du club azuréen est donc sous le coup d’une suspension.

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La réception de Saint-Etienne pourrait se tenir à huis clos. Ce qui sera un avantage de plus les Stéphanois. Mais seulement sur le papier, car la réalité du terrain sera tout autre.