INFO Mercato : Le Toulouse FC cible un renfort en Angleterre

Le Toulouse FC prépare déjà son mercato estival. Alors que Guillaume Restes attire l’attention des grands clubs européens, la direction toulousaine anticipe un possible mouvement et explore des solutions pour renforcer le poste de gardien.

Mercato Toulouse FC : Paul Nardi dans le viseur toulousain

La suite après cette publicité

Selon les informations de Foot Mercato, le TFC s’intéresse à Paul Nardi. Le gardien français de 32 ans évolue actuellement à Queens Park Rangers, en Championship, où il arrive en fin de contrat au mois de juin. Formé à l’AS Nancy, passé par l’AS Monaco, le Cercle Bruges, le FC Lorient ou encore La Gantoise, Paul Nardi possède un parcours riche entre la France, la Belgique et l’Angleterre.

Lisez aussi : AS Monaco – Mercato : Paul Nardi reste au Cercle Bruges un an

Cette saison, il a disputé 17 matchs de Championship avec QPR, encaissant 25 buts et réalisant 4 clean sheets, avant de voir son temps de jeu se réduire sur la seconde partie de saison. Il dispose aujourd’hui d’une valeur marchande estimée à 1,5 millions d’euros par Transfermarkt.

Toulouse prépare l’après Guillaume Restes

La suite après cette publicité

Très convoité sur le marché, Guillaume Restes pourrait quitter le Toulouse FC cet été, avec des intérêts venus notamment d’Aston Villa, du Paris Saint-Germain et de la Juventus. Alors que Kjetil Haug se rapproche également d’un départ, les dirigeants toulousains avancent sur le profil de Paul Nardi, considéré comme une piste sérieuse pour renforcer les cages la saison prochaine.

Lire la suite sur le Toulouse FC

Mercato Toulouse FC : Frank Magri, énorme gâchis à 4M€ !

À voir

Mercato ASSE : Six clubs foncent sur Zuriko Davitashvili

Mercato Toulouse FC : Un départ à 20 M€ dans les tuyaux ?

Le Toulouse FC n’est pas seul sur ce dossier. L’ESTAC suit également la piste de l’ancien international Espoirs, dont l’expérience attire plusieurs clubs en quête de stabilité dans les cages. Un retour en Ligue 1 n’est donc pas exclu pour le portier français, dont le contrat arrive à échéance.