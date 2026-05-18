Mercato ASSE : Six clubs foncent sur Zuriko Davitashvili

Des prétendants sont positionnés à la porte de l’ASSE pour Zuriko Davitashvili, meilleur buteur des Verts. Six clubs sont intéressés par ses services.

ASSE Mercato : Davitashvili visé par Everton, l’Olympiakos, Benfica, Besiktas, Lille et Monaco

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La saison de l’ASSE s’étend jusqu’au 29 mai, date du match retour des barrages pour la montée en Ligue 1. C’est à cette date que le club stéphanois saura la division dans laquelle il jouera la saison prochaine. En Ligue 1 ou en Ligue 2 ? C’est également cette échéance que six clubs attendent avec impatience pour lancer chacun son offensive pour Zuriko Davitashvili.

En effet, son nom est coché sur les tablettes du FC Everton (Premier League), de l’Olympiakos Le Pirée (Grèce), du Benfica Lisbonne (Portugal) ou encre du Besiktas (Turquie), selon nos informations. Ces prétendants souhaitent tous que l’AS Saint-Etienne reste en Ligue 2, afin d’en profiter pour lui arracher son ailier de 25 ans.

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En France, le LOSC et l’AS Monaco sont également en embuscade pour bondir sur l’international Géorgien (54 sélections), si l’ASSE ne retrouve pas la Ligue 1. Qualifié directement pour la Ligue des Champions, Lille a un véritable atout pour attirer l’attaquant des Verts.

Saint-Etienne peut-il conserver le meilleur joueur de Ligue 2 dans ses rangs ?

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Évidemment, si l’équipe de Philippe Montanier ne retrouve pas l’élite, il lui sera difficile de conserver Zuriko Davitashvili, auteur d’une saison remarquable. Il est le buteur des Verts, avec 14 buts et 5 passes décisives délivrés cette saison, en 29 matchs disputés en championnat.

Grâce à ces performances avec son club, il a été élu meilleur joueur de la Ligue 2 aux Trophées UNFP de la saison. Selon l’estimation de Transfermarkt, le numéro 22 de Saint-Etienne est évalué à 10 millions d’euros. Cependant, l’ASSE ne lâchera pas à moins de 15 millions d’euros, vu le nombre de clubs qui se bousculent pour le recruter.

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Par ailleurs, Kilmer Sports Ventures (KSV) n’a pas de pression pour transférer Zuriko Davitashvili, car il est sous contrat jusqu’en juin 2028, avec une option d’un an supplémentaire. La Direction stéphanoise pourra donc faire monter les enchères si elle décide de se séparer de son décisif joueur.