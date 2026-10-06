Mercato – Bayern Munich : Harry Kane, une exception jusqu’en 2029

Le Bayern Munich s’apprête à offrir à Harry Kane ce qu’il refuse d’ordinaire aux trentenaires : un contrat de plusieurs saisons. Selon Sky Allemagne, le club bavarois et l’attaquant anglais de 33 ans ont trouvé un accord de principe pour une prolongation jusqu’en 2029. Son bail actuel s’arrêtait en juin 2027. Quelques détails restent à régler avant le passage à la signature.

Harry Kane au Bayern jusqu’en 2029 : où en est le dossier

L’information vient de Florian Plettenberg, spécialiste du mercato chez Sky Sport. La chaîne parle d’une percée décisive obtenue ces derniers jours, puis d’une phase de réglage des derniers points. Des deux côtés, on se dit confiant sur l’issue.

Deux saisons de plus, donc. Né le 28 juillet 1993, le capitaine de l’Angleterre fêtera ses 36 ans quelques semaines après l’échéance de ce nouveau contrat.

©Studio Média Sur 7, Photo Harry Kane au Bayern Munich.

Pourquoi le Bayern Munich fait une exception pour Kane

Passé 30 ans, un joueur du Bayern avance en général année par année. Manuel Neuer et Thomas Müller, avant le départ de ce dernier en 2025, ont enchaîné ces dernières années les prolongations courtes. Kane obtient deux ans d’un coup, et Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance, assume l’entorse à la règle. « Il y a des exceptions quand on est convaincu par un joueur. Et nous le sommes avec Harry », a-t-il déclaré face à la presse. L’ancien dirigeant met en avant la solidité physique de l’Anglais, très rarement blessé depuis son arrivée.

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Les chiffres plaident pour lui. Recruté à l’été 2023 contre près de 100 millions d’euros versés à Tottenham, Kane a disputé 154 matchs officiels sous le maillot bavarois pour 152 buts et 34 passes décisives. Il a fini meilleur buteur de Bundesliga lors de chacune de ses trois saisons, avec un premier exercice à 36 buts en 2023-2024, puis 26 la saison suivante. Le Bayern n’avait rien gagné lors de cette première année, remportée en Bundesliga par un Bayer Leverkusen invaincu. Sa vitrine s’est remplie avec deux titres de champion, une Coupe d’Allemagne et deux Supercoupes, après une carrière à Tottenham terminée sans le moindre trophée.

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Une piste Barça qui se referme

Ces dernières semaines, le nom de Kane circulait du côté de Barcelone, sans qu’aucune offre officielle ne soit connue. Sans prolongation, il aurait pu quitter Munich libre à l’été 2027, à quelques semaines de ses 34 ans, ce qui nourrissait les rumeurs. Le joueur, lui, n’a jamais vraiment entretenu le doute. Le 26 septembre, il expliquait que les discussions se poursuivaient dans le calme, qu’une décision pouvait tomber dans le mois et qu’il se sentait bien à Munich.

Max Eberl tenait le même discours dès le 2 septembre. « Les deux parties le veulent, et ensuite tout se passera bien. J’en suis confiant », avait glissé le directeur sportif bavarois.

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Le calendrier n’est pas anodin. Kane figure parmi les favoris du Ballon d’Or 2026, et le Bayern verrouille son buteur avant la cérémonie. Il fait de même avec ses cadres offensifs, comme le montre le dossier Michael Olise, à qui le club serait prêt à offrir 25 millions d’euros par an. Toute l’actualité des grands clubs du continent est à suivre dans notre rubrique football européen.

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Jusqu’à quand Harry Kane est-il sous contrat avec le Bayern Munich ?

Son contrat actuel court jusqu’en juin 2027. L’accord de principe révélé prévoit une prolongation jusqu’en juin 2029, qui doit encore être signée.

Combien de buts Harry Kane a-t-il marqués avec le Bayern ?

152 buts en 154 matchs officiels depuis son arrivée en 2023.