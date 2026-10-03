LOSC : Davide Ancelotti rêve d’entraîner le Real Madrid

Dans une longue interview accordée au journal espagnol AS, Davide Ancelotti a livré quelques confidences sur son avenir. L’actuel entraîneur du LOSC, ancien adjoint de son père Carlo Ancelotti, a notamment avoué rêver du banc du Real Madrid.

Davide Ancelotti : « Entraîner Madrid est le rêve de tout le monde, et le mien, bien sûr ! »

Nommé entraîneur de Lille LOSC le 8 juillet dernier, Davide Ancelotti, qui avait signé un contrat de deux ans, a plutôt bien réussi son début de saison avec les Dogues. Avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite en Ligue 1, le technicien italien ne semble pas avoir besoin de temps d’adaptation et a déjà imposé un vrai style à son équipe.

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Il faut dire qu’il a été biberonné par les préceptes de son très célèbre père, Carlo, aujourd’hui sélectionneur du Brésil et ancien coach du grand Real Madrid. Lors de ses années espagnoles, Carlo Ancelotti avait justement Davide dans son staff.

Et maintenant qu’il est devenu un numéro un, ce dernier aspire à revenir par la grande porte chez les Merengues, à l’avenir, comme il l’a avoué au journal AS lors d’un entretien. C’est en tout cas le rêve du jeune coach de 37 ans.

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« Entraîner Madrid est le rêve de tout le monde, et le mien, bien sûr ! Ce n’est pas quelque chose qui dépend seulement de Madrid, cela dépend de moi, de ce que je suis capable de faire dans ma carrière. Mais ce n’est pas quelque chose à quoi je pense en ce moment, car j’ai ici, à Lille, un projet spectaculaire et très beau », a confié Davide Ancelotti, heureux d’évoluer dans un championnat comme la Ligue 1.

La Ligue 1 est « similaire à la Premier League en termes d’intensité »

Après l’échec du Brésil au Mondial, Davide Ancelotti a retrouvé le sourire sur le banc de Lille. Le coach italien loue le projet solide du LOSC et valorise la Ligue 1, un championnat physique et exigeant comparable à la Premier League.

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Passé par le Real Madrid, Everton ou encore le Napoli en tant que numéro 2, le natif de Parme a bien pu analyser le football pratiqué dans chaque pays du Big Five. Et le coach transalpin est très clair : la Ligue 1 n’a rien à envier aux autres championnats européens.

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« Ici, ce n’est pas facile. Malheureusement avec le problème des droits TV, c’est un championnat qui n’a pas beaucoup de visibilité, mais il y a quand même des talents qui sont produits chaque saison et on joue un jeu très physique. Au niveau de l’intensité, le football français se rapproche beaucoup de la Premier League.

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D’ailleurs, beaucoup de joueurs d’ici terminent en Premier League. Si tu penses que tu vas débarquer en France et avoir le temps de contrôler le ballon, de t’arrêter pour réfléchir, tu te trompes », a déclaré Davide Ancelotti.