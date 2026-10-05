Accueil - PSG mercato - Ballon d’Or 2026 : écart entre Kane, Yamal, le président du PSG évite les problèmes

Qui sera désigné favori du Ballon d’Or 2026 au soir du lundi 26 octobre à Londres ? Trois semaines avant la cérémonie, le duel annoncé ne passe pas par le PSG. Nasser Al-Khelaïfi a beau plaider pour Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabián Ruiz, les parieurs ont tranché pour Harry Kane et Lamine Yamal. Kylian Mbappé, meilleur buteur de la Coupe du monde, traîne loin derrière dans les cotes.

Qui est le favori du Ballon d’Or 2026 ?

Ce lundi 5 octobre, le marché de prédiction Polymarket accordait 46,6 % de chances à Harry Kane et 43,9 % à Lamine Yamal. L’écart avec le reste du peloton est énorme. Lionel Messi (2,8 %), Kylian Mbappé (2,5 %) et Rodri (2,1 %) complètent le top 5, et Kvaratskhelia, premier Parisien de la liste, plafonne à 0,6 %.

Au début du mois de mai, ce même marché plaçait pourtant Dembélé en tête avec 19 %, juste devant Kane. Le tenant du titre a vu sa cote fondre au fil de l’été.

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Yamal, deuxième l’an dernier derrière le Français, a remporté la Liga avec le FC Barcelone puis la Coupe du monde avec l’Espagne en finale face à l’Argentine (1-0) le 19 juillet. Kane a porté le Bayern Munich toute la saison et l’Angleterre jusqu’à la troisième place du Mondial, décrochée face aux Bleus (6-4).

Que dit Nasser Al-Khelaïfi sur le Ballon d’Or ?

Le président du PSG s’est exprimé le mardi 29 septembre à Copenhague, en marge de l’assemblée générale de l’EFC, l’association des clubs européens qu’il préside. D’après les propos rapportés par Le Parisien, il a d’abord ménagé la concurrence : « J’ai un grand respect pour tous les joueurs comme Kylian (Mbappé) ou Yamal. Ce sont des joueurs exceptionnels. »

Il a ensuite cité les siens, sans en choisir un seul. « Nous en avons trois : Dembélé, Kvara et aussi Fabián Ruiz. Fabián Ruiz est le seul à avoir remporté tous les trophées. » Avant de rappeler, sourire aux lèvres, quelle casquette il portait ce jour-là : « Vous allez me mettre dans le pétrin vis-à-vis des autres clubs. Mais je suis ici en tant que président de l’EFC et pas du Paris Saint-Germain. »

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Fabián Ruiz, un palmarès sans équivalent

Sur ce point, l’argument présidentiel se vérifie. En deux ans, le milieu espagnol a gagné l’Euro 2024, deux Ligues des champions avec Paris, contre l’Inter en 2025 puis contre Arsenal le 30 mai dernier, et enfin la Coupe du monde. Avant la finale de New Jersey, il restait invaincu en 49 sélections avec la Roja. Rien de tout cela ne se retrouve dans les cotes, où il n’apparaît même pas parmi les six premiers.

Le cas Kylian Mbappé

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L’ancien Parisien présente les statistiques les plus lourdes du lot. Avec le Real Madrid, il a marqué 42 buts en 44 matchs en 2025-2026, dont 25 en Liga, ce qui lui a valu le Pichichi, et 15 en Ligue des champions, où il a terminé meilleur buteur, selon le bilan publié par le club. Il a ajouté dix réalisations au Mondial nord-américain, meilleur total du tournoi.

Le problème tient aux trophées. Le Real n’a remporté ni la Liga ni la Ligue des champions, et la France est tombée en demi-finale contre l’Espagne (0-2) avant de perdre le match pour la troisième place. Mbappé pèse 2,5 % sur Polymarket, moins que Messi.

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Le nom du successeur de Dembélé sera connu le 26 octobre. Pour les 70 ans du trophée, la cérémonie quitte Paris pour Londres, en hommage à Stanley Matthews, premier lauréat du Ballon d’Or en 1956.