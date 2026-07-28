Alerte Mercato : Le Real Madrid fixé pour Michael Olise !

Depuis plusieurs semaines, la folle rumeur envoyant Michael Olise au Real Madrid pour un montant record avait pris de l’ampleur. Si elle est quelque peu retombée ces derniers jours, le PDG du Bayern Munich a éteint tout suspense, ce midi.

Mercato Real Madrid : Michael Olise va rester au Bayern

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Michael Olise ira ou n’ira pas au Real Madrid ? C’est la question que beaucoup de personnes se sont posée ces dernières semaines, depuis le Mondial 2026 remarquable du Français et sa connexion haut débit avec Kylian Mbappé. Sans savoir quelle est la qualité du réseau dans les bureaux de Valdebebas, on peut tout de même supposer que Florentino Pérez a reçu le message indirectement envoyé par le PDG du Bayern Munich, ce midi.

En effet, lors d’un échange avec la presse, Jan-Christian Dreesen a répondu à plusieurs questions, notamment une sur l’avenir de l’ancien joueur de Crystal Palace. Le haut dirigeant allemand a cristallisé la situation de son numéro 17. Lorsqu’on lui a demandé si Olise allait rester chez le champion d’Allemagne en titre, Dreesen a rétorqué : « Oui bien sûr ». Une réponse limpide qui fait comprendre aux Merengues d’arrêter de fantasmer.

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Le PDG du club bavarois en a rajouté une couche en déclarant n’avoir reçu « ni lettre, ni fax, ni appel » du Real Madrid. Il a conclu sa prise de parole en affirmant : « C’est étonnant de voir tout ce qui peut finir par se répandre quand on connaît soi-même la vérité. Il n’y a pas une seule personne qui m’a dit : « Si quelqu’un t’offre 200 millions d’euros, tu dois lui vendre. » » Peut-être que, pour une fois, l’argent ne fera pas le bonheur de Florentino Pérez.

Le dossier Yan Diomandé a calmé les ardeurs madrilènes pour Olise

À la suite des déclarations de Jan-Christian Dreesen, le dossier Olise devrait être mis en stand-by par la direction madrilène, avant d’être totalement abandonné dans les prochains jours. L’envie du président de la Casa Blanca de construire la meilleure équipe du monde pendant ce mercato estival était loin d’être un projet utopique. Florentino Pérez a joint l’acte aux paroles et a déjà recruté Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et Ibrahima Konaté.

Mais il ne veut pas s’arrêter là. Bien décidé à jouer des mauvais tours à toutes les grosses écuries européennes, son club est tout proche de chiper Yan Diomandé au Paris Saint-Germain. Rien n’est encore officiel, mais le fameux « here we go » de Fabrizio Romano a été annoncé. Le montant du transfert de l’ailier ivoirien, qui devrait avoisiner les 130 millions d’euros, a calmé les ardeurs madrilènes concernant Michal Olise.

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Lorsqu’il était question d’un possible deal entre les deux clubs au sujet du meilleur passeur d’Europe et du monde, le prix évoqué grimpait au-dessus des 200 millions d’euros, allant même jusqu’à menacer le record de Neymar au PSG en 2017 (222 M€). Finalement, Michael Olise devrait rester en terre bavaroise, même si le Real a déjà pris rendez-vous pour l’été prochain. Depuis le dossier Kylian Mbappé, on sait que le train ne passe plus qu’une fois !