Mercato PSG : Bayern plutôt que Liverpool pour Barcola ?

Alors que le Real Madrid a semble doute dans l’esprit de Michael Olise, le Bayern Munich penserait à l’ailier du PSG, Bradley Barcola, pour le remplacer éventuellement. Mais l’affaire n’est pas aussi simple que ça. Explications.

Mercato PSG : Bradley Barcola plaît au Bayern Munich

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Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola sera l’un des gros tubes de ce mercato estival. Désireux de retrouver plus de régularité sur le terrain, l’attaquant de 23 ans ne se satisfait plus de son statut de remplaçant de luxe et n’exclut pas forcément un départ. Surtout que de nombreux grands clubs européens sont déjà prêts à lui dérouler le tapis rouge.

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Si les clubs anglais, notamment Arsenal et Liverpool ont longtemps mené la danse dans ce dossier, le Bayern Munich aurait fait une entrée remarquée dans la course pour la signature de Barcola. D’après le journaliste Christian Falk, les dirigeants bavarois apprécient le profil de l’ancien joueur de l’OL et réfléchiraient à la possibilité de le recruter si le Michael Olise réclame son transfert au Real Madrid.

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Pas habitué aux opérations faramineuses sur le marché des transferts, le Rekordmeister pourrait faire une exception à la règle en réinvestissant l’argent de la vente de Michael Olise pour convaincre le Paris SG de lui céder Barcola.

En effet, selon le spécialiste allemand, les 150 millions d’euros réclamés par le Paris Saint-Germain pour son numéro 29 sont jugés excessifs par le Bayern. Seule une grosse vente pourrait donc permettre de boucler une telle opération. Même si le double champion d’Europe en titre ne compte pas se séparer aussi facilement de son joyau français.

Le Paris SG veut offrir un nouveau contrat à Barcola

En effet, Christian Falk confirme l’intérêt manifeste du Bayern Munich pour Bradley Barcola, qui possède le profil idéal pour remplacer son compatriote Michael Olise, si ce dernier venait à rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid cet été.

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Mais le spécialiste du club entraîné par Vincent Kompany assure que les chances du Bayern sont très minces dans cette affaire. Nasser Al-Khelaïfi et la direction parisienne souhaitant prolonger le contrat de Barcola, alors que Liverpool cherche à le recruter pour en faire le successeur de Mohamed Salah.

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« C’est vrai : Bradley Barcola fait partie des noms présents sur la liste du Bayern Munich s’il devait remplacer Michael Olise. J’ai rapporté l’été dernier qu’il existait déjà une idée de recruter l’international français. Même l’été précédent, le joueur de 23 ans était considéré comme un profil très intéressant pour le FC Bayern.

Il figure sur la liste, mais pour le moment, il n’y a aucune chance que le club puisse le recruter. C’est parce que le PSG souhaite lui offrir un nouveau contrat, et des montants avoisinant les 150M€ ont été évoqués si le champion de Ligue 1 décidait de le vendre », a expliqué Christian Falk.

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Reste maintenant à voir comment va se terminer ce feuilleton. Mais en cas de non-renouvellement de Bradley Barcola, le PSG devra prendre une décision l’été prochain.