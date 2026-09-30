Accueil - PSG mercato - Le PSG abandonne-t-il vraiment le dossier Michael Olise ?

Michael Olise continue sur sa très belle au Bayern Munich. De quoi attiser la convoitise de plusieurs cadors. Mais le Paris Saint-Germain ne devrait plus participer à la bataille pour sa signature.

Une belle récompense en vue pour Michael Olise

Zinedine Zidane n’a pas tari d’éloges envers Michael Olise. « C’est un talent pur. C’est un joueur et j’aime les joueurs. Il veut faire plaisir et ce n’est pas que ça. Il sent le football. Il sait quand il faut y aller et quand il faut tempérer. Je suis content d’être à ses côtés », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France au micro de Canal+. Cette reconnaissance confirme le statut du nouveau joyau du football français.

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Outre l’équipe de France, Michael Olise rayonne sous le maillot du Bayern Munich. L’attaquant français en est déjà à 8 buts et 4 passes décisives en 7 matchs cette saison. De telles performances inciter la direction bavaroise à prolonger son ailier polyvalent dont le contrat expire en juin 2029. Bild explique que le Bayern Munich à augmenter son salaire qui passerait de 14 à 25 millions d’euros, avec un bail courant jusqu’en juin 2032.

Pas vraiment une priorité pour le Paris Saint-Germain

L’objectif de cette offensive financière est aussi de dissuader ses nombreux prétendants. A commencer par le Real Madrid déjà très actif sur le dossier l’été dernier. Liverpool envisagerait aussi de rapatrier l’ancien joueur de Crystal Palace. Sauf que le Paris Saint-Germain ne figure pas parmi ses courtisans.

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Le média allemand ne mentionne aucune offensive en vue du club capitale pour s’attacher les services du natif de Londres. Cette mise en retrait du PSG s’explique sans doute par la nouvelle ligne directrice imposée par Nasser Al-Khelaïfi.

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Le président du club est peu enclin à pulvériser la grille salariale du club et à aligner des indemnités de transfert pharaoniques pour un profil aussi performant soit-il. Les dirigeants parisiens pouvait légitimement tenter le pari pour une telle acquisition. Mais la réalité financière du projet parisien ne s’inscrit plus dans la folie des grandeurs.

Un silence irritant les Minichois

Pour le moment, Michael Olise ne montre aucun empressement à signer un nouveau bail en Bavière. Son indécision commence rait même à agacer les dirigeants allemands. Ceux-ci interprètent ce silence comme un signal potentiellement négatif. Ils redoutent que l’international français ait déjà arrêté sa décision finale pour la suite de sa carrière, au détriment des intérêts du Bayern.

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Le feuilleton autour de l’avenir de Michael Olise ne fait que commencer. Il devrait animer les prochaines fenêtres du marché des transferts. Le Real Madrid et des cadors de Premier League étant en embuscade pour attirer ce prodige du ballon rond.