Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Gonçalo Ramos ne voulait plus rester à Paris !

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Gonçalo Ramos a attendu d’être installé à Milan pour vider son sac sur le PSG qu’il a quitté au mercato estival. Invité d’une émission de la télévision portugaise, l’attaquant raconte qu’il voulait quitter le Paris Saint-Germain dès l’hiver 2026, et que le club l’en a empêché. « J’en étais déjà à un stade où je ne voulais plus qu’une chose : partir », confie-t-il.

Mercato PSG : pourquoi Paris a bloqué Gonçalo Ramos en janvier

La réponse parisienne est tombée tout de suite. « Le club a tout de suite refusé, car pour que je parte, il fallait qu’ils trouvent un remplaçant », explique l’international portugais. Paris ne voulait pas se découvrir en pleine saison sans solution de rechange sur le mercato PSG.

Luis Campos a alors pris un engagement. « Luís Campos m’a assuré qu’il me laisserait partir cet été. Il m’a donné sa parole », raconte Ramos. Le conseiller football du PSG a tenu promesse. L’attaquant admet que la situation, sur le moment, n’avait « aucun sens » pour lui, mais il a choisi de ne pas faire de vagues : « Je savais que si je faisais la tête, ça me porterait préjudice. »

Jorge Mendes et la Coupe du monde, le scénario du départ

Le dossier milanais s’est noué pendant la Coupe du monde. Son agent Jorge Mendes l’a tenu informé de l’intérêt rossonero, l’entraîneur du Milan l’a appelé lui-même, et l’accord a été bouclé pendant le tournoi. L’opération est chiffrée à 74 millions d’euros, ce qui en fait la recrue la plus chère de l’histoire du club lombard.

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Le joueur ne cache pas un pincement. « Ça m’a fait mal de quitter le PSG, car le groupe était très soudé », glisse-t-il, avant d’ajouter : « Maintenant, je comprends mieux. »

Gonçalo Ramos en chiffres, de Paris à Milan

Au PSG : 131 matchs, 45 buts et 10 passes décisives en trois saisons.

Au Milan : 3 buts et 1 passe décisive en 10 matchs, dont 2 buts en Serie A.

Avec le Portugal : 31 sélections, 14 buts.

Un but toutes les trois rencontres environ à Paris : le ratio reste correct. Mais l’attaquant insiste sur un autre point. À Milan, il porte le numéro 9 et dit jouer vraiment à son poste, ce qu’il n’a pas retrouvé au PSG.

Côté parisien, la vente a rapporté gros, mais la profondeur offensive reste un sujet, comme le montre la succession de Kvaratskhelia.

Milan-Bologne ce mercredi, Ramos incertain

Il peut enrichir ce bilan ce mercredi face à Bologne à San Siro (coup d’envoi prévu à 18h30), pour la 9e journée de Serie A. Sa présence n’est pas garantie : il a récemment été gêné au mollet. Retrouvez toute l’actualité du mercato du PSG sur Foot Sur 7.

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