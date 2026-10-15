PSG : La recette d’Henry pour rendre Désiré Doué « inarrêtable »

Buteur et passeur décisif contre Manchester City mercredi soir en Ligue des Champions, Désiré Doué a brillé, de nouveau. Sur le plateau de CBS, Thierry Henry, son ancien coach lors des Jeux Olympiques de Paris et avec l’équipe de France Espoirs, s’est exprimé sur sa progression fulgurante.

PSG : Désiré Doué a régalé face à Manchester City

Auteur d’une grande performance, Désiré Doué a crevé l’écran à l’Etihad Stadium contre Manchester City (4-2), mercredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Buteur et passeur décisif, le milieu offensif de 21 ans a confirmé son retour en grande forme. L’ancien joueur du Stade Rennais a sorti le grand jeu contre les hommes d’Enzo Maresca.

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Titularisé sur le côté gauche de l’attaque parisienne, Désiré Doué a rapidement justifié la confiance de son entraîneur Luis Enrique. Décalé par Fabian Ruiz au terme d’une magnifique sortie de balle du PSG, le natif d’Angers a parfaitement fixé Abdukodir Khusanov à l’entrée de la surface avant de décocher une belle frappe pour surprendre Gianluigi Donnarumma et ouvrir le score dès la 13e minute.

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Dans la foulée, le cadet de Guéla Doué a fait parler sa classe : un contrôle de la semelle avant d’effectuer un centre parfait au second poteau pour offrir le but du break à Ousmane Dembélé. En confiance, le chouchou du Parc des Princes a ensuite enchaîné les gestes de classe.

Thierry Henry : « Quand tu veux être Désiré Doué et pas quelqu’un d’autre »

Remplacé à l’heure de jeu par Khvicha Kvaratskhelia, Doué a été l’un des grands artisans de la victoire parisienne à l’Etihad Stadium et pouvait arborer un grand sourire sur le plateau de l’émission CBS Sports Golazo à l’issue de la rencontre. Consultant phare de cette émission américaine, Thierry Henry en a profité pour le féliciter.

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« Désiré, c’est le coach. Je vais parler en anglais, c’est un peu bizarre de te parler en anglais, mais tu te débrouilles si bien. Avant tout, est-ce que c’était important pour vous d’envoyer le message que vous êtes toujours l’équipe à battre en Europe ? Et deuxièmement, peux-tu me dire à quel point il est important que les 11 joueurs sur le terrain courent quand ils perdent le ballon ? », a interrogé l’ancien sélectionneur de l’équipe de France Espoirs.

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« La première question est une bonne question, car nous avons fait le back to back en Champions League et cette année nous voulons la même chose. Nous sommes très ambitieux comme je l’ai déjà dit auparavant, mais nous devons travailler dur chaque jour et ce type de matches est un bon test pour nous. Quand tu affrontes les meilleures équipes d’Europe, tu dois être à ton plus haut niveau et je pense que nous avons fait du bon boulot aujourd’hui.

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Concernant la seconde question, quand tu perds le ballon, tu dois réagir très vite, tu dois presser à chaque fois, et c’est ce que le coach nous demande de faire. Je pense qu’on a fait de bonnes choses aujourd’hui, même si tout n’était pas parfait. Mais c’était bien, c’était bien », a le numéro 14 du Paris Saint-Germain.

Et puis, Thierry Henry s’est permis de donner un petit conseil à son ancien joueur afin d’être unique. « Je ne sais pas si les gens savent que je t’ai entraîné, mais je dois dire que le Désiré Doué que j’ai vu il y a deux ans est complètement différent de celui d’aujourd’hui. Ta façon d’être, ton comportement, ton approche des matches… surtout quand tu veux être Désiré Doué et pas quelqu’un d’autre, tu es inarrêtable. J’ai cru en ça et maintenant tu le montres, donc bravo », a ajouté le Champion du monde 1998.

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« Merci, merci coach. Je travaille tous les jours et je pense que j’ai beaucoup de qualités que je dois montrer à chaque match, en prenant du plaisir et en étant régulier dans mon football. Merci coach », a répondu Désiré Doué dans un sourire.