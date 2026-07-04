Mondial 2026 : Le Maroc, le « Brésil d’Afrique »

Envoûtant depuis le début de ce Mondial, le Maroc affronte ce soir le Canada pour une qualification en quart de finale. Avec leur style de jeu fait de créativité et de transmissions rapides, les Lions de l’Atlas sont comparés à la Seleção, si bien qu’ils sont surnommés le « Brésil d’Afrique ».

Mondial 2026 : La fabuleuse montée en puissance du Maroc

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L’histoire entre le Maroc et la Coupe du monde a commencé en 1970. Le Mexique, alors pays hôte du tournoi, ne réussit pas aux Marocains, éliminés au 1er tour. 16 ans plus tard, toujours au Mexique, les Lions de l’Atlas deviennent la première nation africaine à atteindre les 8es de finale d’un Mondial. Ils échouent contre la grande Allemagne de l’Ouest. S’ensuivent ensuite trois éliminations consécutives en phase de groupe, en 1994, 1998 et 2018.

Le tournant arrive à l’hiver 2022 pour le Maroc avec la Coupe du monde au Qatar, disputée à cette période en raison des fortes chaleurs l’été. Ils s’extraient de la phase de groupe et atteignent les demi-finales, battus par la France. Ils obtiennent une 4e place après leur défaite face à la Croatie dans la petite finale. Ils réalisent ainsi la meilleure performance de leur histoire et se hissent au rang de première nation africaine à atteindre ce stade de la compétition.

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L’histoire est en marche, et elle n’est pas près de s’arrêter cette année. Les champions d’Afrique sur tapis vert en titre, après le fiasco de la finale de la CAN 2025, occupent désormais une place importante dans le football mondial. Ce qui les place aujourd’hui 6e au classement FIFA, à 16 points du Brésil.

À la hauteur du Brésil en phase de groupe

Dans les faits et presque dans les statistiques à cinq étoiles près sur le maillot, le Maroc semble s’apparenter au Brésil. Dans le jeu, aussi, ils rayonnent. Emmenés par Mohamed Ouahbi, depuis la démission de Walid Regragui en mars dernier, les Marocains ont tenu en échec le Brésil en phase de groupe du Mondial. Score final 1-1, un bijou collectif conclu par Ismael Saibari, une maîtrise technique merveilleuse et un niveau d’intensité à faire vaciller la Seleção.

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Est-ce pour autant que 20 ans plus tard, Thierry Gilardi aurait pu dire : « Le Maroc joue en jaune ce soir » ? Peut-être. La dernière et seule confrontation en Coupe du monde avant celle-ci entre les deux nations remonte à l’édition de 1998, avec une victoire écrasante du Brésil de Ronaldo, 3-0. Avant, il n’y avait donc pas photo. Aujourd’hui le rapport de force s’équilibre, même si le pays du « joga bonito » reste unique en son genre et que le Maroc développe son identité personnelle.

Hakimi et ses coéquipiers conscients du rapprochement

Bien que le terme de « Brésil d’Afrique » appartient historiquement au Ghana grâce au légendaire entraîneur C.K. Gyamfi qui s’était rendu au Brésil pour étudier leurs méthodes avant de les inculquer aux Blacks Stars dans les années 60, le Maroc possède une génération dorée qui s’inscrit dans cet ADN. De Brahim Diaz à Achraf Hakimi, en passant par le petit nouveau Ayyoub Bouaddi, le football est total.

Le capitaine marocain, figure de son équipe, Achraf Hakimi est conscient du rapprochement fait avec le pays de son ami et coéquipier au PSG, Marquinhos. Une étiquette flatteuse qui ne lui déplaît pas : « On connaît la qualité du Brésil, mais nous aussi, on a de la qualité. En Afrique, on nous appelle les Brésiliens d’Afrique » avait-il lâché en conférence de presse avant Brésil-Maroc.

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Le journaliste Nabil Djellit a aussi donné son avis sur le jeu proposé par les demi-finalistes du Mondial 2022. Dans une métaphore imagée, il déclarait à la chaîne TV5MONDE dans leur émission « Club Mondial » : « Le Maroc joue un football qui donne envie de sortir le pop-corn ». Reste à confirmer cela ce soir, à 19 h, au NRG Stadium de Houston face au Canada pour une place en quart de finale de Coupe du monde.