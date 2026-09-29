Accueil - Équipe du Maroc - Lesotho – Maroc : chaîne officielle et heure du match CAN 2027

Le match Lesotho – Maroc débute ce mardi 29 septembre à 15h00 (heure française) et sera diffusé en direct sur beIN SPORTS 1. Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2027, groupe A. Sur le papier, le Lesotho reçoit. Dans les faits, les Crocodiles jouent hors de leurs frontières, car aucun stade du pays n’est homologué aux normes internationales : leur fédération a installé la rencontre au Free State Toyota Stadium de Bloemfontein, en Afrique du Sud.

Le Maroc s’y présente en leader du groupe après son 2-0 contre le Gabon, avec Achraf Hakimi de retour de suspension mais sans Nayef Aguerd.

Lesotho - Maroc : chaîne officielle et heure du match CAN 2027 6

Sur quelle chaîne voir Lesotho – Maroc en direct ?

En France, le match est à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS 1 à partir de 15h00. Les abonnés peuvent aussi le regarder sur l’application beIN SPORTS CONNECT, depuis un téléviseur connecté, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Le groupe qatari diffusera également la phase finale de la CAN 2027, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Au Maroc, où il sera 14h00 au coup d’envoi, la chaîne publique Al Aoula et beIN SPORTS 3 MENA retransmettent la rencontre.

Pays Heure du coup d’envoi Chaînes France 15h00 beIN SPORTS 1, beIN SPORTS CONNECT Maroc 14h00 Al Aoula, beIN SPORTS 3 MENA

Mohamed Ouahbi sans Aguerd, avec Hakimi

Le 25 septembre au stade Moulay Abdellah de Rabat, l’équipe du Maroc a battu le Gabon 2-0 sans Achraf Hakimi ni Ismaël Saibari, tous deux suspendus. Noussair Mazraoui a ouvert le score à la 36e minute sur un service de Nayef Aguerd. Entré en jeu en seconde période, Soufiane Rahimi a doublé la mise à la 84e sur une passe de Bilal El Khannouss, et Yassine Bounou a dû multiplier les arrêts dans les dernières minutes.

À voir

OM : McCourt s’enrichit encore, les supporters voient rouge

Le passeur décisif de vendredi n’a pas fait le déplacement. « Aujourd’hui nous n’avons qu’une seule absence. C’est Nayef Aguerd qu’on a préféré laisser continuer son protocole de reprise à Maâmora », a expliqué le sélectionneur Mohamed Ouahbi, cité par Le360 Sport. Le défenseur de l’OM, dont la gestion par la sélection commence à agacer Marseille, devrait être remplacé par Redouane Halhal en charnière centrale.

Hakimi et Saibari réintègrent le groupe. Brahim Diaz, gêné par des douleurs musculaires avant le Gabon, a repris l’entraînement collectif à Bloemfontein.

Lire aussi : Brest – PSG : Hakimi blessé, les nouvelles ne sont pas bonnes

Le Lesotho déjà battu par le Niger

Les Crocodiles ont démarré par une défaite 2-1 face au Niger de Nabil Neghiz, le 25 septembre. Daniel Sosah (38e) et Oumar Sako (45e) ont frappé avant la pause, Sera Motebang n’a réduit l’écart sur penalty qu’à la 85e.

À voir

Salaire de Zidane : 300 000 € par mois, sans prime d’image

Classé 150e au classement FIFA, le Lesotho garde un mauvais souvenir de ses derniers face-à-face avec les Lions de l’Atlas. Lors des éliminatoires de la CAN 2025, le Maroc s’était imposé 1-0 en septembre 2024, puis 7-0 au match retour en novembre. Seuls les deux premiers du groupe A, qui compte aussi le Niger et le Gabon, iront en Afrique de l’Est l’été prochain.

Un titre de champion d’Afrique encore suspendu au TAS

Le Maroc dispute ces qualifications avec l’étiquette de tenant du titre, sans que le dossier soit refermé. Le 18 janvier 2026, le Sénégal avait remporté la finale de la CAN 2025 sur le score de 1-0, grâce à un but de Pape Gueye en prolongation. Le 17 mars, le jury d’appel de la CAF a sanctionné l’abandon du terrain par les joueurs sénégalais pendant cette prolongation et attribué la victoire aux Marocains. La Fédération sénégalaise a porté l’affaire devant le Tribunal arbitral du sport, dont la décision n’est pas attendue avant le mois d’octobre.

Lire aussi : Mondial 2026 : Le Maroc, le « Brésil d’Afrique »

Après Lesotho – Maroc, quel calendrier ?

Quel est le prochain match du Maroc ?

Les Lions de l’Atlas retrouvent le Ghana le 4 octobre à Tanger, en match amical. Les éliminatoires reprennent ensuite avec la troisième journée le 11 novembre 2026 et la quatrième le 15 novembre.

Quand se termine la phase de qualification pour la CAN 2027 ?

Les deux dernières journées sont programmées les 24 et 28 mars 2027, moins de trois mois avant le match d’ouverture de la phase finale.