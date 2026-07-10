Coupe du Monde 2026 : La France s’impose face au Maroc et s’offre une troisième demi-finale consécutives : Légendaire !

Le Gillette Stadium de Boston accueillait hier soir le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc. Sur le terrain, les Bleus de Didier Deschamps ont maîtrisé les débats face à un collectif marocain en difficulté offensive sur le score de 2 à 0 avec des buts de Mbappé sur penalty et du Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Les Bleus s’imposent logiquement et accèdent au dernier carré du tournoi grâce à une performance collective rigoureuse et une domination athlétique marquée.

L’absence d’Ismaël Saibari, le tournant offensif

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Le onze de départ marocain a été lourdement impacté par le forfait d’Ismaël Saibari. Touché aux ischio-jambiers, le milieu de terrain et meilleur buteur de la sélection dans ce tournoi (3 réalisations) a dû débuter sur le banc. Sans son meilleur élément, l’animation offensive de Mohamed Ouahbi a manqué de verticalité. Les offensifs marocains ont buté sur la charnière Dayot Upamecano – William Saliba impériale depuis le début de la compétition n’ont pas su parvenir à ouvrir des brèches.

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Le Maroc s’est montré inoffensif dans les trente derniers mètres, contenu sur les ailes par un Lucas Digne impeccable sur son côté gauche. Les Lions de l’Atlas ont affiché une possession stérile qui n’a pas mis Mike Maignan à contribution mise à part cette frappe en fin de match d’Ounahi. Privée de la capacité d’élimination de Saibari pour créer des décalages, l’attaque marocaine est restée muette, bloquée par l’assise défensive des Bleus.

Le duo Rabiot – Manu Koné a régné sur le milieu

La décision s’est faite dans l’entrejeu, où la France a remporté la bataille du milieu de terrain. Pour pallier le forfait d’Aurélien Tchouaméni, Didier Deschamps a titularisé une paire axiale composée d’Adrien Rabiot et de Manu Koné qui ont été taille patron sur le plan physique technique et tactique hier soir. Ce duo a neutralisé les circuits préférentiels marocains, coupant la relation technique entre Azzedine Ounahi et la paire Bouaddi – El Aynaoui.

Rabiot et Koné ont imposé un défi physique constant à la récupération et dans le harcèlement du porteur. Manu Koné s’est particulièrement illustré par sa capacité à orienter le jeu proprement facilitant le jeu de transition des bleus. Cette supériorité athlétique a permis aux Bleus de contrôler le tempo de la rencontre et de bloquer l’organisation des transitions rapides marocaines.

Une sérénité bleue et des records pour Deschamps

Malgré un penalty manqué en première période qui aurait pu lancer la rencontre, l’équipe de France est restée sereine. Ensuite Les joueurs de Didier Deschamps ont su par la suite géré leur avance en s’appuyant notamment sur la conservation de balle de Michael Olise au cœur du jeu.

Ce match à mis en évidence que les Bleus peuvent s’adapter et performer contre tout type d’équipe, des équipes qui vont casser le rythme comme le Paraguay et des équipés qui aiment la possession comme le Maroc. Les autres nations sont prévenus les Bleus sont un caméléon qui peut changer de couleur pour s’adapter à son environnement

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Cependant le Maroc quitte la compétition après un parcours solide dans ce Mondial 2026, confirmant son statut parmi les nations compétitives. De son côté, la France décroche sa troisième qualification consécutive en demi-finale de Coupe du monde.

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Ce succès permet à Didier Deschamps de s’emparer de deux records historiques pour un sélectionneur dans l’histoire de la compétition : celui du nombre de matchs dirigés (25) et celui du nombre de victoires obtenues (19), selon L’Équipe.