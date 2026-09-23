Accueil - FOOT MONDE - Ballon d’Or 2026 : Hakimi et Mané, seuls Africains en lice à Londres

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Sur les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2026, deux seulement représentent une sélection africaine : Achraf Hakimi avec le Maroc et Sadio Mané avec le Sénégal. Le verdict tombera le lundi 26 octobre au London Palladium, la première cérémonie organisée à Londres depuis la création du trophée par France Football en 1956.

Quand et où aura lieu la cérémonie du Ballon d’Or 2026 ?

Le choix de Londres a une explication historique. Le premier Ballon d’Or avait été attribué à l’Anglais Stanley Matthews, et l’édition 2026 marque les 70 ans du trophée. En 2025, Ousmane Dembélé et Aitana Bonmatí avaient été sacrés au Théâtre du Châtelet, à Paris. L’organisation est partagée depuis 2024 entre France Football et l’UEFA, qui a publié la liste des nommés le 8 septembre.

La soirée ne se limite pas au trophée principal. Les jurés récompenseront aussi, chez les hommes comme chez les femmes, le meilleur jeune, le meilleur gardien, le meilleur entraîneur, le meilleur club et le meilleur buteur, sans oublier le prix Sócrates, qui distingue un engagement social.

Qui sont les 30 nommés au Ballon d’Or 2026 ?

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Marc Cucurella

Ousmane Dembélé

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Achraf Hakimi

Harry Kane

Khvicha Kvaratskhelia

Lamine Yamal

Sadio Mané

Marquinhos

Kylian Mbappé

Lautaro Martínez

Nuno Mendes

Lionel Messi

Michael Olise

João Neves

Julián Quiñones

Willian Pacho

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vitinha

Vinícius Júnior

Le PSG, double champion d’Europe, place neuf joueurs : Ousmane Dembélé, tenant du titre, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz et Vitinha. Ferran Torres, nommé pour sa saison passée avec le FC Barcelone, a rejoint Paris cet été, ce qui porte à dix le nombre de nommés présents aujourd’hui dans le vestiaire de Luis Enrique. L’Espagne, sacrée championne du monde cet été, compte six représentants avec Cubarsí, Cucurella, Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz et Ferran Torres. La France en a cinq : Dembélé, Mbappé, Olise, Saliba et Upamecano. Désiré Doué, lui, ne figure pas dans la liste.

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Hakimi et Mané peuvent-ils espérer le Ballon d’Or 2026 ?

Un seul joueur africain a remporté le trophée : le Libérien George Weah, en 1995, quelques mois après avoir quitté le PSG pour le Milan AC. Achraf Hakimi s’est approché de ce statut l’an dernier en terminant sixième du classement 2025. Il arrive cette fois avec un deuxième titre européen consécutif avec Paris, mais aussi avec une blessure contractée à Brest à la mi-septembre.

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Sadio Mané connaît déjà le podium. L’attaquant sénégalais avait fini deuxième en 2022, derrière Karim Benzema. À 34 ans, il est l’un des nommés les plus âgés avec Lionel Messi, 39 ans, et son retour dans la liste tranche avec sa situation en sélection : il ne figure pas dans la première liste de Patrick Vieira pour les éliminatoires de la CAN 2027.

L’absence la plus marquante côté africain concerne Mohamed Salah. L’Égyptien avait pris la quatrième place du Ballon d’Or 2025, derrière Dembélé, Lamine Yamal et Vitinha, mais il ne fait pas partie des 30 cette année. Victor Osimhen, meilleur joueur africain de l’année 2023 pour la CAF, n’apparaît pas non plus.

Face à eux, la concurrence parisienne et espagnole paraît difficile à contourner. Dembélé défend son titre, Lamine Yamal arrive avec une Coupe du monde, et Kylian Mbappé, désormais au Real Madrid, a remporté le Soulier d’or du Mondial devant Lionel Messi.

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