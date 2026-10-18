Dani Olmo enfin buteur, le PSG et le Real Madrid prévenus

Dani Olmo a mis vingt minutes à retrouver le chemin des filets lors de Bétis-Barça, une grosse ménace pour le PSG mardi. Sa frappe du droit, depuis l’extérieur de la surface, a fixé le score à 5-2 pour le FC Barcelone sur la pelouse du Betis, samedi à La Cartuja. Mardi, le Barça reçoit le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, puis le Real Madrid dimanche 25 octobre pour le premier Clasico de la saison.

Dani Olmo, une disette qui ne l’empêchait pas de servir

L’international espagnol n’avait plus marqué depuis des semaines. Les chiffres racontent pourtant autre chose qu’un joueur en panne. Pendant cette période sans but, il a délivré treize passes décisives, dont quatre cette saison avec le Barça entre la Liga et la Ligue des champions. Champion du monde avec l’Espagne cet été, il a disputé tous les matchs du tournoi.

Son retour en Catalogne n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Parti de La Masia à 16 ans pour le Dinamo Zagreb, puis passé par Leipzig, il est revenu à l’été 2024 et a enchaîné les pépins physiques, sans oublier le feuilleton de son inscription par la Liga en janvier 2025. À 28 ans, il cherche encore la régularité qui ferait de lui un titulaire indiscutable.

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Le principal intéressé balaie le sujet en glissant après la rencontre : « Je n’avais pas marqué depuis un moment, mais cela n’avait pas d’importance pour moi ».

À Séville, il s’est fondu dans une soirée où cinq Catalans différents ont trouvé le chemin des filets : Lamine Yamal (10e), Rodri (41e), Gabriel Jesus (51e), Eric García (63e) et enfin le remplaçant du soir. Le Betis a répondu par Valentín Gómez et Abde Ezzalzouli. Neuvième victoire en neuf journées, 27 points, et une première place que personne ne conteste pour l’instant.

Le PSG mardi, le Real Madrid dimanche

La semaine qui vient a une saveur particulière pour lui. Le Paris SG, qui recevra donc la visite de son équipe mardi, le suit depuis des mois. Luis Enrique apprécie sa polyvalence, entre le milieu, le poste de meneur et celui de faux numéro 9. Le joueur a pourtant encore fermé la porte au club parisien, préférant se battre pour une place de titulaire chez Hansi Flick.

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Ce but change un peu sa position dans cette bataille. Titulaire contre Getafe et Galatasaray, remplaçant à Séville, le milieu catalan n’a pas de statut fixe. Un match décisif face aux « tenants du titre en Ligue des champions », comme il qualifie lui-même le PSG, ou face au Real Madrid lui offrirait un argument que ses passes décisives ne suffisaient pas à imposer.

Pour Paris, le paradoxe est cruel. Le milieu que Luis Enrique aimerait recruter arrive peut-être au meilleur moment de sa saison pour lui faire mal.