Accueil - PSG mercato - PSG : La justice prononce un non-lieu dans l’affaire Kylian Mbappé

Le volet pénal du conflit entre le PSG et Kylian Mbappé a été refermé par la justice. Selon les informations de l’AFP, l’enquête qui ciblait le club de la capitale a débouché sur un non-lieu.

La justice referme le volet pénal du conflit PSG – Kylian Mbappé

L’enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par Kylian Mbappé à l’encontre du Paris-Saint-Germain pour harcèlement moral, à la mi-mai 2025, puis retirée par le conseil de l’attaquant du Real Madrid après l’ouverture de l’information judiciaire, a débouché sur un non-lieu. Les juges d’instruction parisiens chargés des investigations ont prononcé cette décision en mai dernier, faute d’avoir établi « de charges suffisantes », selon des sources proches du dossier à l’AFP.

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D’après cette source, les magistrats ont relevé que le footballeur de 27 ans s’était « désisté de sa plainte » et l’avait « fait savoir publiquement dans la presse ». À leurs yeux, il était donc « impossible d’enquêter ». En effet, « il n’y aurait aucun sens à interroger les témoins et mis en cause » quand « le plaignant lui-même ne les soutient pas ».

Ces personnes mises en cause « ne pourraient que faire référence à ce désistement » pour éviter de répondre aux questions, ont anticipé les magistrats, selon la même source. Sollicité par l’AFP, Me Pierre-Olivier Sur, avocat du footballeur désormais au Real Madrid, n’a pas souhaité commenter. Le PSG non plus.

Mbappé reprochait au Paris SG sa mise à l’écart dans un loft

La plainte, déposée en mai 2025, pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature, du capitaine de l’équipe de France visait la pratique du « loft », où Mbappé avait été placé à l’été 2023. Cette pratique, récurrente dans les clubs de football, consiste à mettre des joueurs à l’écart de l’effectif et fait déjà l’objet de plusieurs enquêtes à Paris.

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