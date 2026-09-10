Accueil - PSG - Mercato PSG : Man United prépare une folie pour Nuno Mendes

Selon les derniers échos du média Stretford end Times, Manchester United étudierait de près la possibilité de recruter Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG, lors du mercato hivernal à venir. Un choix de Michael Carrick, manager des Red Devils.

Mercato PSG : Michael Carrick veut Nuno Mendes à Man United

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D’après les informations révélées par le site Stretford End Times, les dirigeants de Manchester United auraient contacté leurs homologues du Paris Saint-Germain au sujet de Nuno Mendes. Désireux d’apporter plus de dynamisme sur son aile gauche, Michael Carrick, le manager du club anglais, aurait demandé à sa direction de passer à l’offensive pour recruter l’international portugais de 24 ans lors du prochain mercato hivernal.

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Le média britannique précise même que l’ancien défenseur du Sporting Portugal ne serait pas contre l’idée de rejoindre Old Trafford en 2027. Après six saisons passées sous le maillot du Paris SG, Nuno Mendes aimerait s’offrir un nouveau challenge et ne dirait donc pas forcément non à un transfert à Manchester United.

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Il aurait d’ailleurs exprimé son désir de se mesurer à la Premier League et pourrait ainsi quitter le groupe de Luis Enrique si les deux clubs parviennent à trouver un accord. La volonté du joueur serait perçue comme un atout considérable pour accélérer les négociations entre les Mancuniens et les Parisiens.

🚨(🔴)𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Manchester united have approached PSG regarding a potential January move for Nuno Mendes.



The French Left-back WANTS to join Manchester United in January!



~~@lequuipe🇫🇷 pic.twitter.com/3O4HuYAldS — 𝐒𝐓𝐑𝐄𝐓𝐅𝐎𝐑𝐃 𝐄𝐍𝐃 𝐓𝐈𝐌𝐄𝐒 (@StretfordEndT_) September 7, 2026

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Toutefois, la faisabilité de l’opération dépend encore en grande partie de la position du Paris Saint-Germain. Laisser partir un joueur aussi important que Nuno Mendes en cours de saison ne fait généralement pas partie des plans du PSG.

Manchester United devra donc formuler une offre financière hors du commun pour tenter de convaincre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos de s’asseoir à la table des négociations et de s’entendre sur les détails d’un accord pour un joueur encore sous contrat jusqu’en juin 2029 lors du prochain mercato hivernal. Pour l’instant, le Paris Saint-Germain et Manchester United seraient encore en phase exploratoire et aucun prix précis n’aurait été fixé.

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Si le transfert aboutit, la signature de Nuno Mendes pourrait rassurer les Red Devils et garantir au double champion d’Europe un autre gros chèque après celui de Bradley Barcola à Liverpool cet été.