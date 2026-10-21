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Achraf Hakimi n’a pas laissé retomber l’euphorie bien longtemps avant de fixer le cap. Après la victoire du PSG contre le FC Barcelone (4-2), mardi soir au Parc des Princes, le latéral marocain a envoyé un avertissement sans détour aux grands d’Europe : le double tenant du titre n’a aucune intention de céder sa couronne.

Ce qu’Achraf Hakimi a dit après PSG-Barça

« Quand vous jouez contre une équipe comme celle-là, vous voulez lui montrer que nous sommes les champions », a lâché le défenseur de 27 ans à l’issue de la rencontre. Avant d’enfoncer le clou : « Nous voulons montrer que nous sommes aussi l’une des meilleures équipes du monde. »

Le choix de la cible n’a rien d’anodin. Le Barça d’Hansi Flick avait remporté ses onze premiers matchs de la saison, toutes compétitions confondues, et Lamine Yamal arrivait à Paris avec neuf buts au compteur. Les Parisiens ont pourtant fait la course en tête du début à la fin. Désiré Doué a ouvert le score (38e), Xavi Espart a égalisé au retour des vestiaires, Lucas Hernandez a redonné l’avantage de la tête (72e) avant que Yamal ne remette les deux équipes à hauteur. Vitinha (81e) puis Fabian Ruiz ont fini le travail. Pour le détail des performances individuelles, nos notes du PSG-Barça font le tour de la soirée.

Manchester City puis le FC Barcelone en sept jours

Le discours de Hakimi repose sur une semaine que peu de clubs européens peuvent revendiquer. Le 4-2 face au Barça fait suite à un autre 4-2, obtenu sur la pelouse de Manchester City. Huit buts inscrits contre deux prétendants au titre, trois victoires en trois journées de Ligue des champions et sept succès d’affilée en comptant la Ligue 1.

Le chiffre inverse mérite pourtant qu’on s’y arrête : quatre buts encaissés sur ces deux sommets. Hakimi ne l’a pas caché. « Nous savions que ce serait un match très difficile », a-t-il reconnu, avant d’ajouter que dans ce type de rendez-vous, il faut « défendre et attaquer à un très haut niveau ». Une manière de rappeler que ce PSG gagne en marquant beaucoup, sans toujours verrouiller ses arrières.

Pourquoi le PSG vise une troisième Ligue des champions de suite

Vainqueur en 2025 puis en mai dernier face à Arsenal, Paris court désormais après une série que seul le Real Madrid a réussie à l’ère de la Ligue des champions, avec trois sacres consécutifs entre 2016 et 2018. Hakimi l’assume : son équipe a, selon lui, quelque chose de grand à accomplir cette saison, à savoir gagner encore. Il en attribue le mérite à Luis Enrique. « Le coach veille chaque jour à ce que nous ne perdions jamais cette mentalité de gagnant. »

Une victoire qui coûte cher au Paris SG

Ce succès a toutefois un prix. Ousmane Dembélé, touché aux ischio-jambiers, a quitté ses partenaires après une vingtaine de minutes. Khvicha Kvaratskhelia et Marquinhos ont eux aussi dû sortir sur blessure, et Luis Enrique attend les examens avant de se prononcer sur la durée de leur absence. Le message envoyé à l’Europe reste intact, mais la gestion de l’effectif va devenir le vrai dossier des prochaines semaines. Toute l’actualité du PSG est à suivre sur notre page club.

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