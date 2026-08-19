Officiel : Rodri s’engage au FC Barcelone jusqu’en 2030 !

C’est la fin d’un feuilleton majeur de ce mercato estival. L’information a été rendue officielle hier soir par le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano : Rodri est désormais un joueur du FC Barcelone. Le maître à jouer espagnol de 30 ans quitte Manchester City pour s’engager avec le club catalan sur un contrat d’une durée de quatre ans. Le transfert s’élève à 76,5 millions d’euros, bonus compris. Dans la foulée de cette annonce, la direction sportive a confirmé qu’il portera le numéro 16.

La pièce maîtresse pour corriger un déséquilibre collectif

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L’arrivée du meilleur joueur de la dernière coupe du monde répond à une urgence tactique devenue criante au fil des dernières campagnes européennes. Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone souffrait d’un manque de stabilité flagrant dans le cœur du jeu, incapable de maîtriser les transitions adverses .En recrutant le récent Ballon d’Or, la maison blaugrana s’offre le meilleur régulateur du football mondial. Grâce à sa lecture du jeu extraordinaire, son sens du placement et son excellente qualité de passe, Rodri possède le profil idéal pour apporter ce liant fondamental qui manquait cruellement au collectif catalan.

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Des automatismes immédiats avec le noyau de la Roja

Pour réussir ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs, l’international espagnol bénéficiera d’un cadre d’intégration exceptionnel. Rodri retrouve un vestiaire dont il connaît déjà les figures proues pour les côtoyer très régulièrement sous le maillot de la sélection espagnole. Sa complicité technique avec Dani Olmo et Pedri dans l’entrejeu promet des combinaisons d’une grande fluidité. Sur le front de l’attaque, sa capacité à distiller de très bon ballons servira directement le feu follet Lamine Yamal. Cette proximité tactique préexistante va grandement accélérer son adaptation au style prôné par Flick.

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La conquête de l’Europe et le spectre de Sergio Busquets

En posant ses valises en Catalogne, Rodri poursuit une ambition personnelle élevée. Son objectif prioritaire sera de guider le club vers la Ligue des Champions, un trophée qui échappe au Barça depuis plus d’une décennie. Pour marquer encore un peu plus sa propre histoire et son palmarès déjà gigantesque.

Tout au long de son aventure barcelonaise, une comparaison constante accompagnera chacune de ses prestations : la comparaison inévitable avec Sergio Busquets. Évoluant dans la même zone du terrain et partageant un style de jeu axé sur l’intelligence du jeu plutôt que sur l’impact athlétique, Rodri hérite du rôle de sentinelle jadis sublimé par son aîné. Un défi à la hauteur du talent de l’international espagnol, bien décidé à inscrire son propre nom dans le marbre du FC Barcelone.