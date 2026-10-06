Accueil - Suivez l'actualité des grands clubs - Mercato Real Madrid : Les Socios réclament le départ de Mbappé

Sous une publication postée par le compte Twitter officiel du Real Madrid, les Socios madrilènes ont réclamé publiquement le départ de Kylian Mbappé. Les fans du club madrilène n’en peuvent plus de la star française et le font comprendre à Florentino Pérez.

Mercato Real Madrid : Le clan Pérez attaque violemment Mbappé

Deux ans après son arrivée libre en provenance du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne semble plus le bienvenu au Real Madrid. À Santiago Bernabeu, la situation se complique pour l’attaquant de 27 ans. Le capitaine de l’équipe de France est de plus en plus critiqué à Madrid.

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Et la dernière trêve internationale n’a pas arrangé les choses pour Mbappé, avec notamment une nouvelle polémique. Les journalistes se lâchent complètement. Célèbre présentateur de l’émission El Chiringuito de Jugones et proche de Florentino Pérez, le président madrilène, Josep Pedrerol en a remis une couche sur le Champion du monde 2018.

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« En deux saisons, le Real Madrid n’a rien gagné avec lui. Le PSG a tout gagné. Il veut le Ballon d’Or, c’est bien, mais le Real Madrid en veut plus. Il veut un Mbappé qui s’identifie au club, qui travaille pour le club, qui sente les couleurs, le voir s’entraîner pour de vrai, qu’il fasse parler de lui pour ce qui se passe sur le terrain et non en dehors. Il est en train de perdre, s’il l’a eu un jour, l’amour du madridismo, et c’est ce qu’il peut arriver de pire à un joueur. Il doit réfléchir à ce qu’il veut et où il veut aller », a lancé Pedrerol.

Le Journal du Real rapporte qu’au « Real Madrid, ils commencent à voir Mbappé comme une personne qui N’AIDE PAS. Un ancien coéquipier du Français au Real Madrid s’est approché de la direction blanche pour leur dire que Mbappé ne collabore pas autant qu’ils le pensaient. »

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Plusieurs médias reprochent au Bondynois une attitude trop individualiste et assurent que les supporters du Real Madrid commencent à être lassés par les polémiques qui l’entourent et réclament déjà son départ.

Le départ de Kylian Mbappé acté pour l’été 2027 ?

En se braquant contre Nasser Al-Khelaïfi pour rejoindre le Real Madrid, le club de ses rêves, Kylian Mbappé croyait vivre un conte de fées et non une aventure si contrastée. Deux ans après son arrivée, le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a toujours pas remporté la Liga ni la Ligue des Champions à Madrid. Une sacrée désillusion d’autant que sa cote de popularité est en chute libre.

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Une partie des supporters des Merengues lui imputent d’ailleurs les mauvais résultats de l’équipe, qui gagnait avant son arrivée. Les dernières sorties nocturnes de Mbappé n’ont par ailleurs pas été appréciées en Espagne, où l’on se pose désormais de plus en plus de questions sur son avenir. Pour le journaliste François Gallardo, son départ est d’ores et déjà acté pour l’été prochain.

« Kylian Mbappé est en colère et déçu par le Real Madrid. Il a pris la décision de quitter le club à l’été 2027, et le Real Madrid ne va pas l’empêcher. Sa prochaine destination est en Premier League », a publié le commentateur d’El Chiringuito.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2029, Mbappé est estimée à 200 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Si cette rumeur se confirme, ce dossier constituera sans aucun le principal tube du mercato de l’été 2027.

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En Anglais, Liverpool a été longtemps cité comme l’une des possibles destinations de Mbappé. Et en Serie A, l’AC Milan pourrait aussi lui faire les yeux doux. Tout comme la Juventus Turin.

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