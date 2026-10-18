Mercato PSG : Dani Olmo récuse encore Luis Enrique et le Paris SG

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Dani Olmo ne souhaite pas quitter les rangs du FC Barcelone pour s’engager en faveur du PSG. Alors que Luis Enrique aimerait l’avoir dans son effectif, le milieu espagnol aurait encore dit non au Paris SG.
Mercato PSG : Dani Olmo jure fidélité au Barça
Après avoir longtemps attendu l’occasion de retrouver son club formateur, Dani Olmo compte bien poursuivre son aventure en Catalogne et se battre pour une place de titulaire dans l’équipe de Hansi Flick. Malgré un temps de jeu inférieur à ses attentes en ce début de saison, l’ancien milieu offensif du RB Leipzig conserve la confiance de sa direction, qui estime qu’il aura l’occasion de gagner en importance au fil des prochaines semaines.
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Luis Enrique apprécie particulièrement le profil du joueur de 28 ans, capable d’évoluer dans l’entrejeu comme derrière l’attaquant ou en faux numéro 9. Cette polyvalence correspond aux attentes de l’entraîneur parisien, qui connaît bien les qualités techniques et la créativité nécessaires à son système.
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Après avoir déjà recruté Dro Fernandez et Ferran Torres, le Paris Saint-Germain serait donc tenté de poursuivre son recrutement en Catalogne. Mais le dossier Olmo s’annonce compliqué, car le principal intéressé ne semble pas disposé à envisager un départ. Une rencontre serait même prévue avec sa direction pour faire le point sur sa situation.
Deco a rencontré l’agent de Dani Olmo
Il ne s’agit pas d’un secret, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich s’intéressent à Dani Olmo en vue du prochain mercato hivernal. Mais l’international espagnol est encore très loin d’un départ. Selon les informations du quotidien catalan Sport, le directeur sportif des Blaugranas, Deco, a rencontré l’agent du joueur, Juanma Lopez, pour faire un point sur la situation.
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Sans surprise, le club catalan n’envisage pas un départ de Dani Olmo, qui a lui-même bien l’intention de rester. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Olmo veut se battre pour disposer d’un rôle encore plus important sous les ordres de l’entraîneur du Barça Hans-Dieter Flick.