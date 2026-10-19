Accueil - Mercato OM - Le SCO Angers coule face à l’OM à Raymond-Kopa (2-5)

Dix buts encaissés en huit jours. Le SCO Angers a de nouveau explosé en vol ce dimanche, cette fois sous les yeux de son public : l’OM est reparti du stade Raymond-Kopa avec une victoire 5-2, une semaine après la claque reçue à Brest (5-1). Les Angevins menaient pourtant au quart d’heure de jeu.

SCO Angers face à l’OM : un avantage envolé en six minutes

L’ouverture du score tient du coup de billard. Sur un centre de Sbaï, Geoffrey Kondogbia repousse de la tête, le ballon frappe Lilian Raolisoa et termine au fond des filets marseillais (14e). Raymond-Kopa y croit.

Le répit dure vingt-trois minutes. Himad Abdelli, passé par Angers avant de rejoindre Marseille, égalise de la tête sur un centre de Timothy Weah (37e). Six minutes plus tard, Nouhoum Kamissoko reprend un corner d’Emerson et inscrit son tout premier but en Ligue 1 (43e). Les Olympiens rentrent au vestiaire avec un but d’avance.

Pourquoi Angers a craqué après la pause ?

À l’heure de jeu, les chiffres résumaient déjà le rapport de force : 17 tirs marseillais contre 5, et 6 frappes cadrées contre une seule. Anthony Lopes repousse bien le penalty d’Amine Gouiri, obtenu après une faute de Belkhdim, mais l’attaquant suit et marque (60e).

Angers a eu sa fenêtre. Prosper Peter trouve la barre transversale (66e), puis Amine El Ouazzani transforme un penalty concédé par Tochukwu Nnadi sur Arcus (75e). À 2-3, le SCO tient encore le match. Les dernières minutes l’achèvent : Amine Harit, servi par Nnadi, frappe du droit (83e), avant qu’Igor Paixão, lancé par Weah, n’ouvre enfin son compteur cette saison (85e).

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Pour Marseille, ce deuxième succès de rang en championnat tombe à pic, trois jours après la défaite face à l’Olympiakos en Ligue Europa. De quoi expliquer le soulagement affiché par Bruno Genesio au coup de sifflet final.

Raymond-Kopa, le même score qu’en janvier

Le résultat n’a rien d’inédit. Le 17 janvier 2026, l’OM s’était déjà imposé 5-2 dans ce même stade. Angers reste sur cinq confrontations sans victoire face aux Phocéens, avec trois défaites et deux nuls.

Le vrai signal d’alarme est ailleurs. À Brest, le 10 octobre, le SCO avait pris cinq buts et perdu Jordan Lefort, exclu à la 59e minute. Sur les cinq premières journées, la défense angevine n’avait concédé que cinq buts. Deux rencontres plus tard, le compteur affiche quinze. Il a triplé.

Quelle suite pour le SCO Angers en Ligue 1 ?

Avec 7 points (deux victoires, un nul, quatre défaites), Angers glisse dans la seconde moitié du classement de Ligue 1. Rien d’alarmant sur le plan comptable à ce stade de la saison. Le calendrier offre d’ailleurs une occasion immédiate de réagir, avec la réception de Lorient le dimanche 25 octobre, encore à Raymond-Kopa.

Face aux Merlus, l’objectif paraît modeste mais urgent : finir un match sans voir ses filets trembler à répétition.

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