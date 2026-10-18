Accueil - Mercato OM - OM : Le grand soulagement de Bruno Genesio après Angers

Vainqueur à Angers (5-2), l’OM a enchaîné une deuxième victoire en championnat pour la première fois de la saison. L’entraîneur marseillais Bruno Genesio n’a pas caché son soulagement après la rencontre.

Renversant, l’OM se fait du bien à Angers

L’Olympique de Marseille est allé s’imposer sur la pelouse d’Angers SCO ce dimanche lors de la septième journée de Ligue 1. Une semaine après avoir renoué avec la victoire en championnat à Troyes (0-2), l’OM a enchaîné un deuxième succès consécutif sur le terrain du SCOA ce dimanche après-midi.

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Alors que leurs hôtes ont été les premiers à frapper dès la 14e minute de jeu par Lilian Raolisoa, les Marseillais ont renversé la vapeur avant la pause sur deux buts de Himad Abdelli (37e) et Nouhoum Kamissoko (43e). De retour de la pause, Amine Gouiri a transformé un penalty en deux temps (60e), puis Amine Harit et Igor Paixao, coup sur coup (83e et 85e), ont permis à l’OM de se mettre définitivement à l’abri, alors qu’El Ouazzani avait réduit l’écart sur penalty lui aussi (75e) pour les Angevins.

Au classement, l’OM se donne ainsi de l’air, huitième désormais à cinq longueurs du trio leader composé à cette heure de l’AS Monaco, du LOSC et du Paris Saint-Germain. Le SCO, lui, se retrouve 14e avec un petit point d’avance sur la zone rouge.

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Les hommes de Bruno Genesio signent ainsi un deuxième succès de rang précieux après un début de saison compliqué. Forcément, l’entraîneur marseillais était heureux après le coup de final de l’arbitre de la rencontre.

Genesio : « On avait un peu de pression avant ce match »

Au terme d’une partie plutôt plaisante, les hommes de Bruno Genesio ont peut-être enfin trouvé leur allure et leur force de caractère après une entame manquée. Les Angevins ont quant à eux pris l’eau, faute de rigueur et de forme physique. Au micro de Ligue 1+ après le match, Bruno Genesio a analysé la large victoire de ses garçons (5-2).

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« On avait un peu de pression avant ce match, car on avait besoin d’enchaîner après notre victoire à Troyes en championnat. Ce n’est jamais facile de venir s’imposer ici. En plus, on prend un but un peu malheureux en début de match et ce n’était pas la meilleure entame possible.

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Mais on a su garder notre philosophie de jeu, ce qu’on avait prévu de faire. On a réussi à revenir au score et à passer devant avant la mi-temps, ce qui a fait du bien dans les têtes », a commenté le technicien français.