Accueil - Mercato OM - OM : Victor Joseph répond à sa mise à l’écart pour son attitude

Écarté de la réserve de l’OM depuis plusieurs semaines, Victor Joseph a répondu samedi sur Instagram aux reproches qui visent son comportement. Le même jour, Ali Zarrak, le responsable de la Pro 2, a publié sur X la même formule.

OM : Victor Joseph brise le silence et réclame le terrain

Depuis le début de la saison, son absence des terrains intrigue. D’après La Provence, le club reproche à Victor Joseph de sérieux problèmes d’attitude depuis plusieurs mois. « Outre quelques dérapages en coulisses, l’espoir agacerait, aussi sur les terrains, ses entraîneurs et certains de ses partenaires. Il vivrait comme une injustice le fait de ne pas être convié aux séances des professionnels », rapporte le quotidien.

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Sur Instagram, le gaucher a posté une photo de l’une de ses célébrations, avec cette légende : « Moi, je n’ai qu’une seule envie : jouer au football. Rendez-vous sur le terrain. » Il a ajouté une seconde phrase : « Quand le mensonge prend l’ascenseur, la vérité prend l’escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. » Personne n’est nommé. Mais à qui s’adresse-t-il, sinon à ceux qui le critiquent en interne ?

Joseph-Zarrak, une coïncidence qui surprend

Si l’attitude du jeune milieu offensif de la réserve de l’OM est mise en cause, son entraîneur, lui, préfère justifier son absence par des choix sportifs. « C’est la concurrence tout simplement. On a toujours envie, comme pour tous les joueurs, qu’il fasse plus. Il va falloir qu’il élève son curseur pour avoir du temps de jeu, mais comme tous ses coéquipiers », avait martelé son coach Romain Ferrier. Mais la sortie de Victor Joseph intervient dans un timing qui interpelle.

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Un peu plus tôt, le dirigeant marseillais Ali Zarrak, a lui aussi repris cette citation de mensonge et de vérité, sur son compte X. Mais c’était en réponse à une sortie de Jean-Pierre Papin. Deux comptes, une formule, une journée : l’hypothèse du hasard paraît fragile. Mais aucun élément public n’indique un échange réel entre Joseph et l’homme qui l’a fait venir de Sochaux, ni une réponse concertée.

Quel sort pour Victor Joseph à Marseille ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Victor Joseph n’a joué qu’en septembre, contre Le Mans, en Challenge Espoirs. Il est ensuite resté sur le banc à Gallia Lucciana, puis n’a pas figuré dans le groupe face à Beaucaire à Martigues. La réserve a gagné 2-1, sans lui.

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Quand reviendra-t-il dans le groupe ? Aucune date n’a été communiquée et le club n’a rien dit de ses intentions. Pour un joueur qui ne réclame que du temps de jeu, l’attente peut finir par peser autant que les reproches.