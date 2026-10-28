Accueil - Mercato OM - OM : Himad Abdelli éclipse Angel Gomes, la mise en garde arrive

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Himad Abdelli s’impose dorénavant comme le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille, reléguant Angel Gomes sur le banc. Mais La Provence attend encore beaucoup de lui, notamment face à des adversaires bien plus coriaces.

OM : Genesio a trouvé son nouveau patron avec Himad Abdelli

Bruno Genesio doit sans doute savourer cette montée en puissance. Son Olympique de Marseille a enchaîné trois succès d’affilée en championnat contre Troyes, Angers et Le Havre. Les Phocéens n’ont pas perdu de points face à ces adversaires plus ou moins abordables. L’OM est remonté à la huitième place

Et parmi les grands bénéficiaires de cette séquence, un nom ressort : Himad Abdelli. L’ancien capitaine du SCO Angers a marqué lors de ces trois dernières de l’OM. Il s’est vu confier un rôle inédit par son entraîneur. L’international algérien évolue désormais en meneur de jeu.

Ce changement se fait au détriment d’Angel Gomes. Ce dernier est relégué sur le banc. L’Anglais a livré de piètres prestations depuis l’entame de la saison. Tandis que Himad Abdelli semble épanouir dans cette position. La Provence rapporte dans son édition du joueur qu’il endosse le costume de patron qui manquait à l’OM.

Le vrai test commence maintenant

Cela constitue un atout majeur pour Bruno Genesio, sachant que de nombreux jeunes émergent à l’Olympique de Marseille. Il faudra des leaders pour les encadrer. On comprend mieux le coup de gueule de Himad Abdelli à l’issue de la victoire face au Havre (4-3).

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Le quotidien provençal reste toutefois prudent. Les trois adversaires battus par l’OM n’avaient pas le même calibre que ceux à venir. L’exigence va augmenter. La Provence attend donc de la régularité. « Reste désormais à durer », ce qui est souvent le plus difficile au haut niveau.

Himad Abdelli devra donc prouver qu’il peut orchestrer le jeu marseillais dimanche face à Toulouse. Il devra ensuite assurer sur la pelouse du Bayer Leverkusen et à Lens. C’est à cette condition que les ovations continueront de résonner au Vélodrome. L’Algérien connaît donc la marche à suivre pour confirmer son nouveau statut à l’OM.