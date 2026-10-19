Accueil - Mercato OM - Angers-OM : La mise en garde froide de Kondogbia après le récital

L’OM a renversé Angers (5-2) au stade Raymond-Kopa, mais Geoffrey Kondogbia a aussitôt rappelé ses coéquipiers à l’ordre après ce succès. Le milieu marseillais refuse de s’enflammer et veut repartir au travail dès le lendemain pour continuer à grimper au classement.

Angers-OM : Un 5-2 spectaculaire, mais pas question de s’endormir

L’OM s’est imposé sur la pelouse angevine après avoir été mené au score. Entame ratée, erreur défensive sur le premier but adverse, les Phocéens ont pourtant retourné la rencontre et fini par l’emporter largement, 5-2. Un récital qui redonne confiance aux hommes de Bruno Genesio, qui se sont imposés avec une maîtrise collective. « On a été bons dans le contenu, on a maîtrisé cette rencontre », a salué Geoffrey Kondogbia.

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Le milieu de terrain, lui, ne veut pas prendre une bonne soirée pour un redressement acquis. Il a rappelé une évidence du football professionnel : gagner ne garantit aucun lendemain tranquille. À Marseille, où chaque résultat déclenche son flot de commentaires, le message ne souffre aucune ambiguïté. Cette démonstration à Angers ne doit pas servir d’excuse pour lever le pied.

Geoffrey Kondogbia assume son entrée dans le onze

La soirée avait pourtant mal débuté pour Geoffrey Kondogbia. Titularisé à la dernière minute à cause de l’état de l’effectif, l’international centrafricain a été impliqué dans l’action qui a mené à l’ouverture du score angevine. Pas idéal pour un joueur censé stabiliser l’entrejeu marseillais.

Sans chercher d’excuses, le milieu a détaillé les circonstances de sa titularisation. « Ma titularisation a été décidée un peu à la dernière minute, par rapport à la réalité de l’effectif. Le coach a pris une décision, il fallait assumer et c’est ce que j’ai essayé de faire », a-t-il confié.

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Il choisit d’endosser ses responsabilités malgré les difficultés. Alors que l’OM a fini par écraser Angers en attaque, le joueur préfère retenir la réaction du groupe plutôt que ressasser ses propres erreurs.

Le classement comme boussole, pas les applaudissements

Geoffrey Kondogbia a aussi tracé la route pour la suite de la saison marseillaise. « C’est toujours bien de gagner, mais dans le foot tout repart de zéro le lendemain », a-t-il insisté. Cette mise en garde dit l’état d’esprit qu’il veut voir durer à Marseille : chaque match se prépare avec la même exigence, quel que soit le résultat précédent.

Le milieu a aussi rappelé l’objectif collectif : « On veut grappiller encore plus de places au classement ». Il a enfin vanté les jeunes joueurs, dont les performances annoncent, selon lui, de belles choses : « Ils vont nous apporter un vrai plus dans cette saison qui sera longue ».

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Avec ce succès, l’Olympique de Marseille se positionne neuvième au classement de Ligue 1 au terme de cette 7e journée. Pour Kondogbia, le plus dur commence après la fête. À l’OM, battre Angers de trois buts fait du bien ; en tirer une dynamique durable demande bien plus qu’une soirée réussie.