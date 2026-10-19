Accueil - Mercato OM - OM : Genesio avait tout prévu pour Paixão face à Angers

Igor Paixão peut dire merci à Bruno Genesio. Le Brésilien a inscrit son premier but de la saison avec l’OM lors de la victoire contre Angers SCO (2-5), dimanche. L’entraîneur du club phocéen avait prévu le scénario parfait pour redonner confiance à son attaquant.

Angers-OM : Genesio a gardé Paixão dans son viseur jusqu’au bout

L’Olympique de Marseille s’est imposé à Angers SCO (2-5), mais ce match a aussi redonné le sourire à Igor Paixão. Après un début d’exercice 2026-2027 compliqué, l’ailier de 26 ans a enfin ouvert son compteur personnel en championnat. Bruno Genesio a gardé son joueur sur la pelouse en toute conscience, persuadé qu’une opportunité finirait par se présenter.

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« Je vais vous faire une confidence. On l’a laissé jusqu’à la fin parce qu’on sait qu’en fin de match, il y a souvent des occasions, surtout quand l’adversaire doit se livrer », a expliqué l’entraîneur marseillais. Le pari a payé à la 85e minute, quand Paixão a marqué le dernier but olympien. Les minutes passaient, la frustration pouvait gagner l’attaquant, et pourtant son entraîneur a préféré parier sur la patience plutôt que de le sortir.

Un but qui pèse plus qu’une ligne de statistiques

Pour Igor Paixão, ce but arrive après une période délicate. L’ancien joueur du Feyenoord restait sur sept rencontres consécutives sans but ni passe décisive. Son transfert avorté vers Sunderland avait aussi pesé sur son début de saison, alors que l’attente était forte autour de lui dans le secteur offensif marseillais.

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Sa célébration très démonstrative après la réalisation en disait long sur son soulagement. Dans un club où chaque prestation passe au crible, retrouver le chemin des filets peut modifier le regard sur un joueur. Bruno Genesio a aussi tenu à rappeler que l’apport de son ailier ne se limitait pas à cette finition.

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« Mais en dehors de son but, il a fait beaucoup de courses défensives et offensives et des prises de risques, qui ont été récompensées à la fin », a insisté le technicien. Même quand un attaquant traverse une période sans réussite, son travail collectif garde toute sa valeur. Et parfois, la meilleure façon de relancer un joueur est de lui laisser le temps de forcer sa chance.

Marseille peut-il compter sur un Paixão enfin libéré ?

Ce but pourrait marquer un tournant pour l’ailier brésilien, attendu pour peser davantage dans le jeu offensif de l’OM. Gardé malgré les difficultés économiques du club et les incertitudes du mercato, il doit maintenant confirmer cette première éclaircie. La confiance de Genesio est un atout, mais elle devra se traduire par plus de régularité dans les prochaines sorties marseillaises.

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Le contexte donne aussi du poids à cette réussite. Après sept matches sans la moindre contribution décisive, Paixão a retrouvé le chemin des filets dès sa huitième rencontre de cette série. Son but ne règle pas toutes les questions, mais il offre un point de départ encourageant. Genesio avait anticipé les espaces de fin de match, et son attaquant a fini par répondre présent.