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Huit matchs, deux buts et cinq passes décisives : Jakob Breum s’est vite rendu indispensable chez les Verts de l’ASSE. Le meneur danois de Saint-Etienne a pourtant grandi avec un autre maillot sur le dos, celui d’Odense, le club que sa famille soutient depuis toujours et qu’il a choisi de quitter à 19 ans.

Jakob Breum, le moteur de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2

Samedi dernier à Saint-Ouen, c’est encore lui qui a servi Irvin Cardona sur l’unique but du match face au Red Star (0-1), à la 13e minute. Une semaine plus tôt contre Rodez (2-0), il avait délivré deux passes décisives en 72 minutes, avec 91 % de passes réussies et quatre passes clés. Le leader de Ligue 2 lui doit une bonne part de son avance avant la réception du FC Nantes, samedi 24 octobre.

Recruté le 3 juillet chez Go Ahead Eagles pour environ 3,5 millions d’euros, le Danois de 22 ans a hérité du numéro 10 et d’un contrat jusqu’en juin 2030. Ian Cathro l’aligne en meneur de jeu, parfois en faux neuf, un rôle où la lecture du jeu pèse plus lourd que les accélérations.

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Pourquoi Breum a-t-il quitté Odense, le club de ses rêves ?

Né à Odense, Breum a joué ses premières minutes chez les pros de l’OB à 16 ans. Le jour de ses 18 ans, en novembre 2021, il prolongeait jusqu’en 2026 et rappelait que toute sa famille supportait le club, lui compris.

La suite a été moins rose. À l’automne 2022, il reste neuf journées de championnat sur le banc sans entrer en jeu. Le staff privilégie alors des ailiers plus rapides, un registre qui n’a jamais été le sien. Quand Go Ahead Eagles se manifeste au printemps 2023, il hésite, puis tranche. Personne ne l’a mis dehors : « Nous avions en fait convenu que je resterais, parce que j’avais bien joué lors de ma dernière période à OB », a-t-il raconté en 2024 dans un entretien à la presse danoise. Il signe aux Pays-Bas le 13 juin 2023, après 51 matchs avec son club formateur.

Ce qu’on lui reprochait au Danemark ne gêne pas l’ASSE

Le manque de vitesse qui l’avait relégué sur le banc n’a jamais freiné sa carrière ensuite. À Deventer, il remporte en 2025 la première Coupe des Pays-Bas de l’histoire de Go Ahead et découvre la Ligue Europa. En avril 2026, il expliquait déjà que rester aux Pays-Bas n’était pas sa priorité et qu’il lui fallait passer un cap.

Loïc Perrin, directeur sportif stéphanois, cherchait précisément un joueur capable de faire jouer les autres. Il l’a trouvé. La valeur marchande de Breum est aujourd’hui estimée autour de 6 millions d’euros, bien au-dessus de son prix d’achat, et sa première saison en France ne fait que commencer.

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Samedi, face aux Canaris, le Chaudron attendra de lui la même chose qu’à Saint-Ouen : la passe qui ouvre la défense.