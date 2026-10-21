Accueil - Mercato ASSE - ASSE-FC Nantes : Tanenbaum attendu au Chaudron pour un match capital

Larry Tanenbaum, propriétaire de l’ASSE, devrait être à Geoffroy-Guichard ce samedi pour la réception du FC Nantes, lors de la 10e journée de Ligue 2. Sa venue tombe au bon moment. Les Verts avancent bien et cherchent à valider leurs ambitions devant leur public.

ASSE-FC Nantes : Le Chaudron attend son propriétaire canadien

L’ASSE pourrait avoir de la visite ce samedi pour accueillir le FC Nantes, et pas n’importe laquelle. D’après Evect, Larry Tanenbaum, patron de Kilmer Sports Ventures et principal actionnaire du club stéphanois, ferait le déplacement dans le Forez pour ce match programmé à 20 heures.

Dans les tribunes de Geoffroy-Guichard, le propriétaire canadien ne devrait pas passer inaperçu. Le dirigeant canadien reste plutôt discret dans le quotidien des Verts. Sa dernière apparition au Chaudron remonte à mai, le soir du 5-0 de l’ASSE contre Amiens.

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Il y avait pris part aux célébrations des cinquante ans de la finale de la Coupe d’Europe des clubs champions 1976, perdue par Saint-Étienne face au Bayern Munich. Il avait aussi rencontré plusieurs anciens joueurs de cette équipe-là.

Une visite qui dépasse le simple rendez-vous sportif

Si sa venue se confirme, voir Tanenbaum au stade contre Nantes sera plutôt bien perçu par les supporters stéphanois. Depuis le rachat du club par Kilmer Sports Ventures en juin 2024, il porte un projet censé ramener durablement l’ASSE parmi les clubs qui comptent en France.

Sa présence pourrait montrer qu’il suit de près l’évolution de l’équipe, même si le club n’a communiqué aucun programme officiel détaillé pour sa visite. Pour les supporters, ce serait surtout l’occasion de voir de près un actionnaire qui se montre peu dans le Forez.

Les Verts ont un résultat à défendre

Sur la pelouse, l’AS Saint-Etienne ne vient pas les mains vides. Son succès au Red Star (1-0) prolonge sa bonne passe et la maintient dans la course aux premières places. Contre le FC Nantes, elle peut encore grappiller des points précieux et prouver que ses ambitions tiennent sur des résultats concrets.

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Face aux Canaris, l’affiche a aussi une charge émotionnelle. Deux clubs historiques, deux publics passionnés, un passé assez riche pour donner du sel au duel. Dans un Chaudron attendu bouillant, les Stéphanois devront pourtant éviter de se laisser distraire par la présence éventuelle de leur patron. Les points se prennent sur la pelouse, pas en tribune.

Un rendez-vous capital pour crédibiliser le projet

Arrivé avec Kilmer Sports Ventures en juin 2024, Tanenbaum pilote une reconstruction qui doit encore prouver sa solidité dans la durée. Les résultats de l’ASSE restent le meilleur baromètre de cette ambition. Un succès contre Nantes aiderait les Verts à consolider leur dynamique et enverrait un signal positif à leur direction comme à leurs supporters.

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La soirée pourrait donc jouer sur deux tableaux : valider les progrès de l’équipe et laisser au propriétaire canadien l’occasion de mesurer l’attachement du public au club. Si Tanenbaum s’installe malgré tout à Geoffroy-Guichard, il retrouvera un public qui chante fort et qui sait se montrer exigeant.