Accueil - Mercato ASSE - Mercato ASSE : Ballo et Breum, les bonnes pioches offensives

Recrues estivales de l’ASSE, Thierno Ballo et Jakob Breum sont parmi les joueurs les plus décisifs de l’équipe de Ian Cathro. Grâce à leurs performances, les Stéphanois sont leaders de la Ligue 2.

Mercato : Thierno Ballo et Jakob Breum décisifs avec l’ASSE en Ligue 2

L’ASSE a fait un recrutement estival chiffré à 10,35 millions d’euros, selon le site spécialisé Transfermarkt. Le club ligérien a recruté sept nouveaux joueurs, dont Thierno Ballo (24 ans) et Jakob Breum (bientôt 23 ans). Le premier est un ailier gauche formé au Bayer Leverkusen puis à Chelsea. Il a été transféré de Wolfsberger AC en Autriche, contre une indemnité de 2,65 millions d’euros.

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Quant au second, c’est un polyvalent milieu offensif recruté à Go Ahead Eagles au Pays-Bas à 2,2 millions d’euros. Ils se sont engagés avec l’AS Saint-Etienne jusqu’en juin 2030. Les deux recrues se sont imposées directement dans l’équipe du nouvel entraîneur Ian Cathro. Mieux, leur adaptation en Ligue 2 s’est faite comme sur des roulettes. Thierno Ballo a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 9 apparitions en Championnat.

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Parfois meneur de jeu, grâce à ses qualité technique, Jakob Breum est aussi tranchant. Il a marqué 2 buts et a délivré 5 passes décisives en 8 matchs disputés, dont 6 titularisations. Ils sont donc impliqués sur 14 des 22 buts inscrits par les Verts en 9 journées de championnat.

La bonne opération de KSV sur le marché des transferts

Sans aucun doute, la cellule de recrutement de l’ASSE a réussi deux jolis coups avec l’Ivoiro-Autrichien et le Danois. L’outil data de Kilmer Sports Ventures (KSV) ne s’est pas trompé sur leurs profils, leurs qualités techniques et leurs potentiels.

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Les dirigeants stéphanois ont également fait une bonne opération sur le marché, car ils n’ont pas cassé leur tirelire pour recruter ces joueurs prolifiques. En tout cas, l’équilibre entre les performances et le coût de Thierno Ballo et Jakob Breum est assez positif pour le club de Saint-Etienne.

Naïr et Csongvai sont aussi imposants et décisifs

Outre ces deux joueurs décisifs, les autres recrues stéphanoises ne sont pas moins importantes. Elles ont apporté aussi leur plus au groupe. En défense centrale, l’impact physique de Sohaib Naïr (1,86 m) est impressionnant.

Sa complémentarité avec Julien Le Cardinal et son sens de l’anticipation donnent de l’assurance dans l’axe. Le joueur recruté à 1 million d’euros à l’EA Guingamp est l’un des piliers de la solide défensive de l’ASSE, ce début de saison.

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Dans l’entrejeu, Aron Csongvai est aussi un roc. Positionné devant la défense en sentinelle, il ne se contente pas de défendre ou de ratisser des ballons. Il est aussi décisif, avec déjà 1 but et 2 passes décisives au compteur.

Mamour Ndiaye, le nouveau dernier rempart de Saint-Etienne

Les Stéphanois découvrent également Mamour Ndiaye, jeune gardien de but recruté à Sarpsborg 08 en Norvège. Il avait remplacé Gautier Larsonneur au pied levé, à la suite de la blessure de ce dernier contre Rodez AF. Le portier de 21 ans avait réussi à préserver la victoire de l’AS Saint-Etienne (2-0), en jouant les 8 dernières minutes du match.

Aligné contre le Red Star, samedi dernier, il a réussi un clean sheet (1-0), lors de sa première titularisation en Ligue 2. L’imposant Sénégalais (1,90 m) a été félicité par son entraîneur et ses coéquipiers après la victoire décrochée au stade Bauer.

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Sauf blessure, Mamour Ndiaye devrait être dans les perches des Verts contre le FC Nantes, samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard. Comme quoi, les recrues estivales portent l’équipe de l’ASSE, en plus d’Irvin Cardona ou encore Augustine Boakye, qui sont auteurs de 5 buts chacun.