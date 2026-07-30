ASSE : La hiérarchie bouleversée en attaque à Saint-Etienne

Des automatismes se mettent en place au sein de l’équipe de l’ASSE, notamment en attaque, à un peu plus d’une semaine du début de la Ligue 2.

ASSE : Le quatuor Breum-Duffus-Cardona-Ballo installé en attaque

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Les premiers choix forts du nouvel entraîneur de l’ASSE sont perceptibles, après un mois de préparation estivale et quatre matchs amicaux disputés. En attaque, Ian Cathro compte en priorité sur Jakob Breum (milieu offensif), Joshua Duffus (avant-centre), Irvin Cardona (ailier droit) et Thierno Ballo (ailier gauche).

Ils se sont installés, pendant que Lucas Stassin (dans la rotation) et Zuriko Davitashvili (touché aux adducteurs) sont ménagés. Le coach ne veut pas prendre de risque avec les derniers attaquants en instance de transfert.

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« Zuriko a été touché au niveau de l’adducteur. On a essayé de le ménager jusque-là. […]. Ils sont sollicités et parfois, il vaut mieux se montrer patient », a expliqué le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne.

Quant à Augustine Boakye, il est revenu de la Coupe du monde, le 24 juillet dernier. L’ailier international Ghanéen entame donc sa préparation physique individuellement et il n’est donc pas encore opérationnel.

Breum apprécie son entente avec Duffus, Cardona et Ballo

Après la large victoire contre Lausanne-Sport (4-0), Jakob Breum a souligné la complicité et la complémentarité qui se peaufinent avec ses partenaires du front offensif. « Devant, avec Thierno Ballo, Joshua Duffus ou Irvin Cardona, cela se passe très bien. Je pense que nous nous complétons vraiment bien. Nous avons des qualités différentes et nous avons aussi pas mal d’autonomie pour bouger », a-t-il confié, dans des propos rapportés par Evect.

La recrue estivale danoise a joué les quatre matchs amicaux de l’ASSE, respectivement contre Bienne (2-2), le Servette Genève (0-1), les Rangers de Glasgow (1-2) et, évidemment, Lausanne.

Il a été associé à Duffus et Cardona à quatre reprises.

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Ballo a, lui, intégré le quatuor lors des deux dernières rencontres. En effet, l’ailier autrichien a été engagé officiellement le 11 juillet. Il a donc manqué les deux premiers matchs amicaux.

« En ce qui me concerne, ils me laissent pas mal de libertés pour me déplacer dans les espaces. Ils sont peut-être plus des joueurs qui prennent la profondeur, ce qui me permet de les trouver avec des passes. Je pense que nous nous complétons très bien tous les quatre en attaque », a expliqué Jakob Breum.

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Comme pressenti, Ian Cathro a effectivement redistribué les cartes à Saint-Etienne. Son équipe se dessine en attendant la fin du mercato (le 1er septembre). « Je sens que les joueurs créent des liens entre eux et qu’ils comprennent de mieux en mieux le type d’équipe que nous voulons devenir. C’est ce qui me fait plaisir », se réjouit-il.