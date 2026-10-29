Accueil - Mercato ASSE - Coupe de France : Le match Rumilly-ASSE face à un dilemme de stade

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Le GFA Rumilly Vallières n’a pas encore tranché. Quel stade recevra l’ASSE au septième tour de Coupe de France, dans un peu plus de deux semaines ? Si les Grangettes sont bien homologuées, la sécurité pourrait quand même pousser le club haut-savoyard à déplacer cette affiche au Parc des Sports d’Annecy.

GFA Rumilly-ASSE : Les Grangettes, une option fragilisée par les exigences de sécurité

Le tirage au sort du septième tour de la Coupe de France a offert au GFA Rumilly Vallières un adversaire de choix, l’ASSE, pensionnaire de Ligue 2. Avant de penser au terrain, pourtant, les dirigeants doivent régler un casse-tête logistique : trouver l’enceinte qui permettra d’accueillir ce match dans de bonnes conditions, sans accroc. D’après Le Dauphiné Libéré, rien n’est figé, même si une piste semble se dégager peu à peu, sans plus de précision.

Les Grangettes, où le club joue d’ordinaire, ont pour elles une homologation qui autorise, sur le papier, la réception des Verts. Mais Saint-Étienne risque d’attirer bien plus de monde qu’un match de championnat habituel. Sécurité, accueil des supporters : voilà où ça coince. Être homologué pour le sportif ne garantit pas que le stade tiendra toutes les exigences d’un tel événement. Reste à savoir si le club pourra toutes les remplir sur place, ce jour-là.

Annecy prend l’avantage dans les discussions

Face à cela, Annecy fait figure de solution crédible, et pas seulement de plan B. Cédric Rullier, l’entraîneur de Rumilly, y voit l’hypothèse la plus probable pour l’instant. Jouer là-bas offrirait un stade mieux calibré pour l’affluence attendue et pour les obligations d’organisation d’un match contre l’ASSE, ce qui compte beaucoup dans ce dossier.

Mais le coach ne décide pas. Il s’en remet aux dirigeants et dit, dans Le Dauphiné Libéré, qu’il suivra leur choix, quel que soit le stade retenu. Il glisse aussi que ce match n’a rien d’ordinaire pour le club : « l’ASSE est le club de cœur » de beaucoup de monde au GFA. Recevoir les Stéphanois, c’est une occasion rare pour le club, et l’organisation devra être à la hauteur. Autant ne pas rater ça.

Un calendrier à préserver avant le rendez-vous face aux Verts

Reste le sportif, et il compte. Avant d’affronter Saint-Étienne en Coupe de France, l’équipe doit jouer Istres puis Saint-Priest en championnat. Cédric Rullier tient à ces deux matches en priorité et veut que le feuilleton du stade ne pollue pas son groupe.

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Pas question de se laisser distraire par le stade ni, surtout, de perdre de vue ses objectifs immédiats. Pour l’instant, aucune décision officielle n’a été annoncée sur une éventuelle délocalisation. Sur le plan de l’homologation, les Grangettes restent une possibilité bien réelle, alors que Annecy garde une longueur d’avance à cause des contraintes d’accueil et de sécurité.

Les dirigeants doivent encore arbitrer entre ces deux options, et le temps file avant l’échéance. Pour l’ASSE comme pour Rumilly, le lieu du match reste la dernière grande inconnue encore à lever avant ce septième tour de Coupe de France.