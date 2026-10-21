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Trois cadres perdus sur blessure, deux égalisations catalanes encaissées, et pourtant jamais mené au score. Ce PSG-FC Barcelone imprévisible s’est terminé sur une victoire 4-2 du Paris Saint-Germain, mardi au Parc des Princes. C’est le troisième succès en trois journées de Ligue des champions pour les Parisiens, qui infligent au passage au Barça sa première défaite de la saison.

PSG-FC Barcelone : Lucas Hernandez, la carte cachée de Luis Enrique

Avant le coup d’envoi, tout le monde attendait Warren Zaïre-Emery ou Lucas Digne pour remplacer Nuno Mendes, nous compris. Luis Enrique a choisi Lucas Hernandez, aligné à gauche face à Lamine Yamal. Le pari a payé des deux côtés du terrain : le champion du monde 2018 a contenu le prodige catalan tant qu’il était sur la pelouse, et il a marqué le 2-1 de la tête, sur un corner de Désiré Doué (72e).

« Il a fait un marquage incroyable à l’un des meilleurs joueurs au monde. Il a fait tout bien, il a marqué un but en plus », a salué son entraîneur en conférence de presse.

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Un PSG qui gagne sans Dembélé ni Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé quitte la pelouse dès la 20e minute, touché à la cuisse gauche. Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia suivent à l’heure de jeu. Paris mène alors 1-0 grâce à Doué (38e), mais Xavi Espart vient d’égaliser (55e).

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La réponse est venue des entrants et du milieu. Entré à la place de Dembélé, Ferran Torres a trouvé le poteau, et le PSG a repris l’avantage à deux reprises. Deux minutes seulement après l’égalisation de Lamine Yamal (79e), Vitinha a repris de volée le 3-2 (81e). Fabian Ruiz a conclu au second poteau un service d’Achraf Hakimi (86e).

Aucun des quatre buteurs n’est un avant-centre. Un latéral, deux milieux et un ailier : c’est là que se mesure le palier franchi par ce groupe, capable de marquer de partout quand ses têtes d’affiche sortent.

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Trois victoires en trois matchs, mais une facture lourde

Après le 4-2 à Manchester City et le 6-1 contre le Slovan Bratislava, Paris a inscrit 14 buts en trois journées. Luis Enrique refuse pourtant de s’emballer : « Ce match n’est pas décisif, le mois décisif sera en avril. » Il préfère parler d’état d’esprit : « La mentalité et l’attitude sont notre ADN. »

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Le coût reste élevé. « C’est la pire des choses de perdre trois joueurs », a reconnu le technicien espagnol, sans se prononcer sur la durée des absences avant les examens. Les premières informations sur les trois blessés n’ont rien de rassurant. Côté catalan, la soirée laisse aussi des traces : la première défaite de l’équipe d’Hansi Flick arrive cinq jours avant le Clasico, à suivre dans notre rubrique consacrée aux grands clubs européens.

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