Accueil - PSG mercato - PSG : Grosse surprise dans le groupe de Luis Enrique face au Barça

À quelques heures du choc de la troisième journée de Ligue des Champions, le PSG a dévoilé le groupe convoqué par Luis Enrique pour affronter le Barça au Parc des Princes. Un joueur incertain est finalement apte pour cette rencontre.

PSG : Maghnes Akliouche présent pour affronter le Barça

Le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe pour affronter le FC Barcelone ce mardi, à 21 heures, au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Luis Enrique a retenu 23 joueurs pour ce choc européen.

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L’entraîneur du PSG est privé comme prévu de Nuno Mendes, blessé à la cuisse gauche samedi dernier contre le RC Strasbourg et absent pour plusieurs semaines, ainsi que de son troisième gardien de but, Alessandro Longoni, en phase de reprise. En son absence, le jeune portier Adam Mouak est une nouvelle fois convoqué.

Présent avec le groupe professionnel à l’entraînement lundi, David Boly va lui jouer face au Barça en Youth League ce mardi à 14 heures. Cependant, le technicien espagnol peut compter sur un retour. Blessé avec l’équipe de France Espoirs lors de la dernière trêve internationale, Senny Mayulu fait son retour dans le groupe parisien.

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Laissé au repos le week-end dernier, Marquinhos est également présent. La grosse surprise de ce groupe demeure incontestablement Maghnes Akliouche. Victime d’un très vilain tacle à Strasbourg, le milieu offensif de 24 ans s’est remis de sa douleur à la cheville gauche.

Si Luis Enrique doit composer avec le forfait de taille de Nuno Mendes, le coach parisien pourra toutefois compter sur ses principales armes offensives. Ousmane Dembélé figure dans le groupe et pourrait retrouver son ancien club dans un rendez-vous particulièrement attendu. Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont également disponibles, tout comme Ferran Torres, un autre ancien Barcelonais.

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Mais le successeur de Christophe Galtier devra surtout trouver une solution pour contenir Lamine Yamal sur le côté droit de l’attaque catalane.

Le groupe de Luis Enrique pour PSG – Barça :

Gardiens : Safonov, Chevalier, Mouak

Défenseurs : Marquinhos, Pacho, Hakimi, Zabarnyi, Digne, Hernandez

Milieux : Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Dro, Beraldo, Mayulu

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Attaquants : Dembélé, Torres, Kvaratskhelia, Akliouche, Doué, Godts, Ndjantou.