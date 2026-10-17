PSG-Barcelone : Raphinha, le bourreau revient hanter le Parc

PSG-Barcelone, c’est mardi 20 octobre à 21 h au Parc des Princes. Le PSG y retrouve le FC Barcelone, et le dernier passage de Raphinha dans ce stade a laissé un souvenir amer aux supporters parisiens. En avril 2024, l’ailier brésilien y avait signé un doublé lors de la victoire 3-2 du Barça en quart de finale aller. Remis de sa blessure à la cuisse, il sera là pour ce choc de la 3e journée de Ligue des champions.

PSG-Barcelone : que change le retour de Raphinha ?

Hansi Flick a confirmé vendredi le retour de deux cadres, Raphinha et Frenkie de Jong, comme nous l’annoncions dès vendredi soir. Le Brésilien s’était blessé à la cuisse pendant la trêve internationale. « Si vous posez la question à Raphinha, il vous dira qu’il est prêt à débuter », a glissé l’entraîneur allemand en conférence de presse, avant d’appeler à avancer étape par étape. Absent depuis l’été, De Jong devrait se contenter de quelques minutes.

Pour le Paris Saint-Germain, c’est d’abord une affaire de couloir. Chez Flick, Raphinha est le premier à presser quand le ballon est perdu, et c’est souvent lui qui lance la course vers le but adverse. Achraf Hakimi, qui adore monter, va devoir choisir ses moments.

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De Jong pèse ailleurs car le Néerlandais sait sortir le ballon sous pression, exactement ce que le pressing parisien cherche à empêcher. S’il n’entre qu’en fin de match, Luis Enrique aura gagné une heure de tranquillité au milieu, autrement, les parisiens devront charbonner du début à la fin du match.

Le technicien espagnol a lui aussi de bonnes nouvelles. Warren Zaïre-Emery n’a aucun pépin et Senny Mayulu a repris l’entraînement collectif vendredi après sa blessure à la cuisse. En face, Andreas Christensen et Roony Bardghji sont toujours à l’infirmerie pour une longue période.

PSG-Barça : Deux équipes à 6 points, un précédent qui sourit à Paris

Le classement de la phase de ligue place les deux clubs à égalité, avec deux victoires chacun. Paris a balayé le Slovan Bratislava (6-1) en septembre, puis s’est imposé 4-2 à Manchester City mercredi. Le Barça est revenu d’Istanbul avec un succès 4-1 sur la pelouse de Galatasaray, après avoir été mené.

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Le dernier duel s’est terminé en faveur des Parisiens. Le 1er octobre 2025, à Montjuïc, Ferran Torres avait ouvert le score avant que Senny Mayulu n’égalise. Gonçalo Ramos avait donné la victoire au PSG (2-1) en toute fin de match. Un an et demi plus tôt, Paris avait déjà effacé le doublé de Raphinha en allant gagner 4-1 en Catalogne au match retour, avec à la clé une place en demi-finale.

Le week-end sert de dernière répétition. Paris se déplace à Strasbourg samedi en Ligue 1, le Barça défie le Betis à Séville le même jour. Et Flick devra gérer ses retours avec un œil sur le Clasico face au Real Madrid, programmé cinq jours après le choc du Parc. Toute l’actualité du club parisien est à suivre dans notre rubrique PSG.