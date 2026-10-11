Accueil - LOSC - Stade Pierre-Mauroy : le LOSC paie 26,6 M€ et prend le pouvoir

Le LOSC solde ses comptes avant de prendre la main sur son enceinte le Stade Pierre-Mauroy. Vendredi 9 octobre 2026, le conseil de la Métropole européenne de Lille a adopté l’accord qui clôt le litige sur les loyers du stade. Et désormais, le club versera 26,6 millions d’euros, dont 24,8 millions de loyers impayés sur quatre saisons et 1,8 million d’intérêts. Ce règlement ouvre la porte au rachat de l’exploitation de la Decathlon Arena, aujourd’hui confiée à Eiffage, alors que la propriété du stade du LOSC reste publique.

Quatorze ans après son ouverture à Villeneuve-d’Ascq, l’enceinte change de modèle. Le locataire mécontent des années 2021 à 2026 deviendra l’opérateur d’un équipement de 50 186 places, avec toit rétractable, salle modulable, hôtels, restauration et parkings.

Stade Pierre-Mauroy : ce que le LOSC verse à la Métropole

Le chiffre de 26,6 millions d’euros ne résume pas tout l’accord. La délibération votée en séance de rentrée prévoit aussi un intéressement de la Métropole sur le chiffre d’affaires de la billetterie. En échange, le club retire les douze recours qu’il avait engagés devant le tribunal administratif de Lille.

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La MEL a de son côté reconnu une perte d’environ 2,3 millions d’euros pour le club lors de l’été 2024. Les Jeux de Paris avaient occupé le stade, et les Dogues avaient dû disputer leurs matchs de qualification à la Ligue des champions au stade du Hainaut, à Valenciennes. « On ne fait pas un cadeau », a insisté Éric Skyronka, président de la Métropole depuis janvier 2026, devant les élus.

@ Stade Pierre-Mauroy de Lille LOSC

Le président de la MEL avait fixé le cap quelques jours plus tôt. « Nous allons sortir par le haut de ce contentieux », promettait-il, en évoquant une issue gagnant-gagnant. Le LOSC a les moyens de signer le chèque : le club affichait 68 millions d’euros de capitaux propres positifs à la fin de la saison 2024-2025.

Pourquoi le LOSC ne payait plus le loyer de la Decathlon Arena ?

Le loyer du club, fixé en 2009, tourne autour de 6,5 millions d’euros par an selon la Métropole, avec une indexation sur le coût de la vie. La direction lilloise le jugeait trop élevé au regard des défauts de l’outil. L’état de la pelouse revenait sans cesse, les loges aussi.

Les échéances trimestrielles ont commencé à sauter, puis le ton est monté. En novembre 2023, Damien Castelain, alors président de la MEL, avait répondu sans détour aux critiques du club : « Quand on se plaint il faudrait aussi payer ses loyers, ce qui n’est pas le cas pour le LOSC depuis 2021 et 2022. »

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Le dossier avait une troisième tête. Elisa, la filiale d’Eiffage qui exploite le stade, était elle aussi en conflit avec la collectivité, et la justice administrative avait condamné la MEL à lui verser environ 28,5 millions d’euros à la fin de l’été 2023. Le changement de présidence à la Métropole, en janvier 2026, a débloqué la discussion. La pelouse, classée 16e de Ligue 1 la saison précédente, a de son côté été entièrement remplacée fin juillet 2026.

Elisa, LEDA : comment le LOSC va exploiter le stade Pierre-Mauroy

Eiffage avait remporté le partenariat public-privé du Grand Stade, avec un contrat de 31 ans courant jusqu’en 2043. Le groupe de BTP s’était fermement opposé aux premières approches lilloises en 2022. Quatre ans plus tard, le club rachète Elisa et ses filiales, cinq sociétés au total, par l’intermédiaire d’une nouvelle structure baptisée Lille Arena SAS Opération LEDA.

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L’opération ne pourra pas aboutir avant quatre mois au minimum et doit être bouclée au plus tard début 2027. La nouvelle société reprendra l’essentiel du personnel d’Elisa pour conserver son savoir-faire. La convention actuelle, indexée sur le coût de la vie, continuera de s’appliquer.

Concrètement, la relation à trois entre la Métropole, Elisa et le club laisse place à un tête-à-tête entre la MEL, propriétaire des murs, et le LOSC, seul maître de l’exploitation. Matchs, concerts, séminaires, hôtels, restauration, parkings : toutes les activités annexes passent sous le contrôle d’Olivier Létang et de ses équipes. Le club encaissera ces recettes, mais il en portera aussi les charges et le risque commercial quand le calendrier des spectacles sera creux.

Le schéma diffère de celui de l’Olympique Lyonnais, propriétaire de son Groupama Stadium. À Lille, la collectivité garde le bâtiment. Le club obtient la maîtrise commerciale sans avoir à racheter les murs.

Capacité du stade Pierre-Mauroy, toit rétractable et Boîte à spectacles

La capacité du stade Pierre-Mauroy atteint 50 186 places en configuration football. Le record d’affluence du LOSC y date du 14 avril 2019, avec 49 712 spectateurs pour la victoire 5-1 contre le PSG.

Signée par les architectes Valode et Pistre et Pierre Ferret, l’enceinte a coûté 282 millions d’euros pour le stade et ses parkings, 324 millions avec les aménagements annexes. Son atout tient à deux équipements rares en Europe. Le toit rétractable permet de couvrir l’arène quelle que soit la météo. La Boîte à spectacles, elle, transforme le stade en salle : une moitié de la pelouse est soulevée par des vérins puis glissée sur l’autre moitié, ce qui libère une arène fermée pouvant accueillir jusqu’à 30 000 personnes. La finale de l’EuroBasket 2015 entre l’Espagne et la Lituanie y a réuni 27 372 spectateurs.

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C’est précisément cette polyvalence qui donne du sens au rachat. Un club qui ne joue qu’une vingtaine de matchs à domicile par saison ne rentabilise pas seul un tel outil.

Du Grand Stade Lille Métropole à la Decathlon Arena

Inauguré le 17 août 2012 avec un match de Ligue 1 entre le LOSC et Nancy, le Grand Stade Lille Métropole a pris le nom de Pierre Mauroy le 21 juin 2013, quelques jours après la mort de l’ancien maire de Lille et Premier ministre. L’enceinte a accueilli six matchs de l’Euro 2016, dont le quart de finale Pays de Galles-Belgique (3-1), les finales de Coupe Davis 2014, 2017 et 2018, cinq rencontres de la Coupe du monde de rugby 2023 avec France-Uruguay (27-12), puis le handball et le basket des Jeux olympiques de Paris 2024.

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Le nom de Decathlon est apparu en juin 2022, après un vote de la Métropole. Le contrat de naming, conclu pour cinq ans et évalué à environ 6 millions d’euros au total, arrive à échéance en 2027, l’année où le LOSC doit devenir exploitant. Pour les records d’affluence, la construction et les anciens stades du club, notre dossier sur l’histoire du stade Pierre-Mauroy et de ses records reprend le détail. Toute l’actualité des Dogues se trouve sur notre page LOSC : résultats, effectif et mercato.

Il faut noter que le stade Pierre-Mauroy a une capacité de 50 186 places pour le football. En mode salle, grâce à la Boîte à spectacles, il peut recevoir jusqu’à 30 000 spectateurs.

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La Métropole européenne de Lille en est propriétaire. Le LOSC n’achète pas le stade : il rachète tout juste son exploitation à Eiffage, via la société Elisa et ses filiales.

Le club règle 26,6 millions d’euros : 24,8 millions de loyers impayés sur quatre ans et 1,8 million d’intérêts. Il retire aussi ses douze recours et accorde à la Métropole un intéressement sur la billetterie. Le rachat d’Elisa ne peut pas intervenir avant quatre mois et doit être finalisé au plus tard début 2027.