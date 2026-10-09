Olivier Giroud : retraite en 2027, le LOSC comme dernière expérience

Olivier Giroud, retraite en vue pour l’été 2027. À la veille de ses 40 ans, l’attaquant du LOSC a confié que la saison 2026-2027 serait « très probablement » sa dernière comme joueur. La date de la retraite d’Olivier Giroud se cale ainsi sur le terme du contrat qui le lie encore à Lille, alors que son temps de jeu a nettement baissé depuis la fin août.

Olivier Giroud et la retraite : ce qu’il a dit au juste

La confidence date du mardi 29 septembre, dans un entretien accordé à L’Équipe et repris le jour même par l’AFP. Le champion du monde 2018 commence par une pointe d’humour, en promettant au quotidien de nouvelles interviews « l’année prochaine, avec plaisir ». Il enchaîne : « Comme joueur, je pense que c’est très probablement ma dernière saison. C’est pour ça que je profite de chaque instant. »

Il a fêté ses 40 ans le lendemain, le 30 septembre. Le mot « probablement » n’est pas là par hasard. Giroud n’a rien officialisé, ni par communiqué ni par la voix du club, et se garde une petite marge de manœuvre.

Olivier Giroud : retraite en juin 2027, quelle date précise ?

Olivier Giroud, ici en 2023. © IconSport.

Aucun jour n’a été cité. Le calendrier contractuel fixe pourtant l’échéance. Le 8 juin 2026, Giroud a prolongé d’une saison avec Lille, jusqu’en juin 2027. « Je suis très content de continuer l’aventure ici », avait-il déclaré à cette occasion. Sauf revirement, son dernier match devrait donc coïncider avec la fin de la saison 2026-2027 de Ligue 1, ou avec la fin du parcours lillois en Ligue des champions si celui-ci se prolonge.

Sa première saison dans le Nord s’était soldée par 30 matchs de Ligue 1 et 7 buts. Un rendement suffisant pour que la direction lilloise lui offre une année de plus, à 39 ans.

Un adieu programmé au moment où Ayase Ueda lui a pris la place

C’est le détail qui donne du relief à cette déclaration. Davide Ancelotti, arrivé cet été sur le banc lillois, a d’abord compté sur son vétéran. Giroud a été titularisé lors des trois premières journées et a marqué dès les débuts victorieux du nouvel entraîneur. Le technicien italien avait pourtant eu une frayeur en août, lors du match amical contre Everton (1-1) : « Son genou gauche a tourné, nous avons eu peur mais les nouvelles sont rassurantes », avait expliqué Davide Ancelotti.

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L’arrivée du Japonais Ayase Ueda a ensuite changé la hiérarchie. Buteur dès sa première apparition, l’international nippon a pris la pointe de l’attaque. Giroud est resté sur le banc au coup d’envoi des trois rencontres suivantes de Ligue 1, puis en Ligue des champions face au Betis Séville le 8 septembre. À la date de son entretien, il comptait 5 apparitions en championnat, pour 1 but et 2 passes décisives.

Cette annonce ressemble moins à une réaction à la concurrence d’Ueda qu’à la suite d’un plan déjà posé en juin, quand Giroud n’avait signé que pour une saison.

Vingt ans de carrière, de Grenoble à Lille

Olivier Giroud a lancé sa carrière en Ligue 2 avec Grenoble en 2006. Il a ensuite été sacré champion de France avec Montpellier en 2012, avant de passer par Arsenal, Chelsea, l’AC Milan, avec un titre de champion d’Italie en 2022, puis le Los Angeles FC. Son retour en Ligue 1, à Lille, s’est fait treize ans après son départ de Montpellier. En équipe de France, il a stoppé en 2024, après l’Euro, avec 137 sélections et 57 buts.

Questions sur la retraite d’Olivier Giroud

Olivier Giroud : retraite officielle ou simple intention ?

Simple intention pour l’instant. Le joueur parle d’une dernière saison « très probable », sans annonce formelle.

Olivier Giroud : date de fin de contrat au LOSC ?

Son bail lillois, prolongé d’un an le 8 juin 2026, court jusqu’en juin 2027. C’est l’échéance la plus probable de son dernier match.

Olivier Giroud LOSC : annonce officielle du club attendue ?

Aucun communiqué du club n’a accompagné ses propos à L’Équipe. La décision finale lui reviendra, en fin de saison.