Lille Galatasaray : Giroud face à Osimhen, heure et sécurité

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Rendez-vous ce mercredi 21 octobre à 18 h 45 au stade Pierre-Mauroy pour Lille Galatasaray, troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les deux clubs n’ont pas encore pris un point, les autorités ont classé la rencontre à hauts risques, et Olivier Giroud aura en face de lui un attaquant que Lille connaît très bien : Victor Osimhen.

Lille Galatasaray : heure, chaîne et enjeu du match

Coup d’envoi à 18 h 45, en direct sur Canal+ Foot. Au classement de la Ligue des champions, le LOSC pointe au 34e rang, juste devant son adversaire, 35e. Lille a chuté d’entrée contre le Betis Séville à domicile (2-3), puis s’est incliné 3-0 à l’Emirates face à Arsenal le 13 octobre. Galatasaray a perdu contre le Sporting avant de prendre 4-1 face au Barça. Champion de Turquie en mai, le club d’Okan Buruk s’est toutefois relancé en championnat avec deux victoires de suite, contre Kasimpasa puis Genclerbirligi.

Le perdant restera à zéro après trois journées sur huit, avec déjà un gros retard sur la 24e place, dernière qualificative pour les barrages. En championnat, les Dogues vont mieux : deuxièmes de Ligue 1 après le nul arraché contre Brest samedi (1-1).

Pourquoi le match est classé à hauts risques

Tout part du samedi 17 octobre. En marge de manifestations lycéennes, Lille a connu des incendies et des pillages, et la boutique officielle du LOSC, rue Faidherbe, a été saccagée. Le club l’a fermée « jusqu’à nouvel ordre ».

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Selon la presse turque, Galatasaray a réclamé à l’UEFA des garanties de sécurité pour toute sa délégation, des joueurs aux supporters. Le club stambouliote n’a demandé ni report ni changement de stade. Lundi, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a écarté toute remise en cause des matchs européens programmés en France.

Le dispositif était de toute façon serré. Un arrêté préfectoral du 13 octobre encadre la venue de plus de 2 000 supporters turcs : billets achetés uniquement via Galatasaray, obligation de rester dans le parcage visiteurs, et risque d’interpellation pour ceux qui afficheraient maillot ou écharpe en dehors de ce cadre. Le LOSC mobilise plus de 800 stadiers, quand il en aligne d’habitude entre 450 et 700.

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Giroud face à Osimhen, l’ancien Dogue revient

Osimhen n’a disputé qu’une saison à Lille, en 2019-2020, mais elle a suffi à lancer sa carrière : 18 buts en 38 matchs avant son départ pour Naples. Prêté à Galatasaray en 2024, il s’y est engagé définitivement l’année suivante. Mercredi, il affronte son ancien club pour la première fois en match officiel. Le Nigérian arrive avec 6 buts et 3 passes décisives en 7 rencontres cette saison, mais toujours sans but en Ligue des champions : blessé contre le Sporting, il est resté muet face au Barça. Sur la scène européenne, il comptait 26 buts en 42 matchs à la fin de la saison passée, dont 13 en 17 sous le maillot de Galatasaray.

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En face, Giroud a fêté ses 40 ans fin septembre. À Arsenal, son ancien club, il n’est entré qu’en fin de match, sans tenter un tir. Contre Brest, c’est lui qui a égalisé sur penalty à la 64e minute, son premier but depuis la journée d’ouverture. Avec Ayase Ueda, buteur contre le Betis, annoncé absent, le champion d’Europe 2021 avec Chelsea devrait porter seul l’attaque lilloise.

Toute l’actualité du LOSC, avant et après ce rendez-vous européen, est à retrouver sur notre page dédiée.