Accueil - Mercato RC Lens - Lille-Lens : « ligne rouge franchie », Lens vide son parcage

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Le RC Lens a fini par mettre des mots sur sa décision. Dans un communiqué diffusé mercredi 28 octobre en fin de matinée, le club explique pourquoi aucun de ses supporters ne prendra place dans le parcage visiteurs du stade Pierre-Mauroy, vendredi à 21h05, pour le derby face au Lille OSC. La direction parle d’une « ligne rouge franchie » à Bruges.

Pourquoi le RC Lens ferme son parcage visiteurs à Lille ?

Tout part du 21 octobre à Bruges, en Ligue des champions (défaite 3-0). D’après le club, le rapport de l’UEFA recense 132 engins pyrotechniques dans le secteur lensois. Lens dénonce « une pyrotechnie dangereuse et hostile », avec des torches envoyées vers la pelouse et vers d’autres spectateurs. Des personnes à mobilité réduite installées dans le parcage ont été directement touchées, et un stadier aurait été blessé par des pétards.

Le Racing affirme que leur usage relevait d’une décision « collective et concertée », prise avant le match. Pour la direction, il ne s’agit donc plus de quelques individus isolés. La fermeture du parcage à Lille doit à la fois « sanctionner et prévenir ».

Lille-Lens : sept semaines de sanctions en cascade

10 septembre, à Prague : fumigènes en tribune lensoise, 15 000 euros d’amende et un match de parcage fermé avec sursis en C1.

17 octobre, à Troyes : plusieurs dizaines de fumigènes vers la demi-heure de jeu, rencontre interrompue quelques minutes (victoire 3-1).

21 octobre, à Bruges : 132 engins relevés par l’UEFA, nouvelle interruption.

Conséquence européenne : parcages lensois fermés par l’UEFA à Leipzig, le 24 novembre, puis à Liverpool.

30 octobre, à Lille : parcage vide, cette fois sur décision du club.

Aucun arrêté préfectoral n’explique l’absence des Sang et Or au stade Pierre-Mauroy : c’est Lens qui se l’impose.

Plaintes nominatives et cagoules dans le viseur

Fini les plaintes contre X : le club visera désormais des personnes nommément identifiées, chaque fois que possible. Il se dit attaché aux sanctions individuelles, mais bute sur un obstacle : certains supporters « continuent de porter des cagoules », ce qui complique l’identification des auteurs.

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Quel derby du Nord sans supporters lensois ?

Vendredi, Pierre-Mauroy n’aura donc qu’une seule voix. Le LOSC récupère un avantage d’ambiance rare dans cette affiche, alors que Lens se présente quelques jours après une lourde défaite européenne. La mesure frappe aussi tous les fans qui n’ont rien allumé.

On comprend la logique : avec déjà deux déplacements européens sans public lensois, la direction veut éviter un troisième dossier disciplinaire avant la fin de la phase de ligue. Retrouvez toute l’actualité du RC Lens sur Foot Sur 7.

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