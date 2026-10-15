Accueil - Mercato OM - Grand ménage à l’OM : Bob Tahri et Mady Mogne quittent le club

L’OM continue de remodeler son organisation en coulisses. Deux anciens collaborateurs de Medhi Benatia, Bob Tahri et Aziz Mady Mogne, ont récemment quitté le club phocéen.

Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pilotent la refonte de l’OM

Stéphane Richard poursuit son travail de restructuration à l’Olympique de Marseille. Le nouveau président du club marseillais a été nommé après les départs de Pablo Longoria et de Medhi Benatia. Il est épaulé dans sa mission par Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif. Il redessine peu à peu l’organigramme de l’OM. Et les départs se multiplient en interne.

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L’Équipe et RMC Sport sont unanimes sur ce point, deux anciens collaborateurs de Medhi Benatia ont ainsi quitté l’OM ces dernières semaines. Il est question de Bob Tahri et Aziz Mady Mogne. Les deux hommes avaient été recrutés sous l’ancienne administration. Ils occupaient la fonction de coordinateur sportif. Leur sortie s’inscrit dans une volonté apparente de la nouvelle direction de tourner la page et d’imposer son propre fonctionnement.

Bob Tahri part dans un climat tendu

Rappelons que Bob Tahri est arrivé à l’Olympique de Marseille en décembre 2024 sous l’initiative de Mehdi Benatia. Il avait d’abord pour mission de suivre au quotidien les joueurs et leurs proches. Son rôle s’était ensuite étoffé jusqu’à faire de lui un coordinateur sportif. C’est une position stratégique entre le vestiaire et la direction.

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Son passage à l’OM a été jalonné de crispations internes. L’Équipe rapporte qu’une enquête pour harcèlement moral a été ouverte en juin dernier après des plaintes de salariés. L’ancien athlète de 47 ans avait été écarté du groupe professionnel depuis l’été. Il a définitivement quitté ses fonctions en septembre dernier. L’Olympique de Marseille précise que la séparation s’est faite « d’un commun accord ».

Mady Mogne, un autre départ à l’ombre

Moins exposé médiatiquement, Aziz Mady Mogne a lui aussi quitté le navire phocéen. Il est arrivé à l’été 2024 en provenance du FC Lorient. Il assurait la liaison entre l’équipe première et le centre de formation. RMC Sport indique qu’Aziz Mady Mogne n’est plus lié au club phocéen depuis plusieurs semaines et ne figurait plus aux côtés du groupe de Bruno Genesio depuis la reprise.

La page Longoria-Benatia est fermée

Ces départs successifs rappellent que la page Longoria-Benatia est bel et bien tournée. Ils libèrent des postes dans l’encadrement sportif, au moment où l’OM cherche à stabiliser son fonctionnement. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi devront bâtir une organisation cohérente en coulisses tout en préservant le calme autour de l’équipe de Bruno Genesio.

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Surtout que les Phocéens ont connu un début de saison catastrophique. Six revers en six matchs. La victoire ce dimanche à Troyes a permis à l’Olympique de Marseille de sortir de la zone de relégations. Les Olympiens occupent à présent la 13eme place du championnat. Ils tenteront d’enchainer un deuxième succès ce jeudi face à l’Olympiakos en Ligue Europa.