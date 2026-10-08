Accueil - Mercato OM - Après son départ de l’OM, Medhi Benatia se rapproche de l’AC Milan

Medhi Benatia est proche retrouver un poste prestigieux quelques mois après avoir quitté l’Olympique de Marseille. L’AC Milan pense désormais à lui pour lui confier sa direction sportive.

Medhi Benatia ciblé par l’AC Milan pour remplacer Igli Tare

Tout va très vite pour Medhi Benatia. L’ancien international marocain a quitté cet été le poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Les difficultés sportives et économiques du club ont favorisé son départ. L’homme de 39 ans avait même déjà annoncé sa démission en février dernier avant de se rétracter.

Suite aux échanges avec le propriétaire Frank McCourt, il avait accepté de poursuivre à l’OM jusqu’à la fin de la saison avant de s’en aller définitivement. Depuis lors, Medhi Benatia est devenu consultant sur Canal+ et reste intéressé par un nouveau projet dans l’univers du football. Son souhait pourrait même vite s’accomplir.

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Car du côté de l’AC Milan, la réorganisation du secteur sportif est devenue une priorité. Igli Tare ayant été licencié par le propriétaire Gerry Cardinale suite l’échec de la qualification en Ligue des champions. Pour le remplacer, plusieurs profils sont étudiés, dont celui de Medhi Benatia.

Un atout : sa connaissance du football italien

Le journaliste Matteo Moretto le confirme, l’ancien dirigeant de l’OM retient l’attention des décideurs milanais. Ces derniers cherchent à solidifier leur organigramme avant l’ouverture du mercato d’hiver. Plusieurs échanges sont prévus dans les semaines à venir afin de combler ce poste.

L’enjeu est double pour l’AC Milan. Il est question d’abord de retrouver de la stabilité dans les coulisses et ensuite de redonner une ligne directrice au recrutement futur. Les Rossoneri cherchent un dirigeant expérimenté, capable de dialoguer avec le coach, les joueurs et les propriétaires américains.

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Medhi Benatia correspondrait parfaitement à ces critères. D’autant que le Marocain sonnait bien le championnat italien. Il a évolué sous les couleurs de l’Udinese, de l’AS Rome et de la Juventus. Toujours d’après Moretto, l’ancien défenseur verrait d’un très bon œil un retour en Italie.

Favorable à un retour en Serie A

Il serait donc prêt à relever le défi si les Rossoneri venaient à le contacter. Cette piste pourrait aussi déboucher sur des retrouvailles avec un ancien Marseillais : Adrien Rabiot. Medhi Benatia avait fait venir le milieu tricolore à Marseille avant de le voir rejoindre Milan à l’été 2025 suite à son altercation avec Jonathan Rowe. Rien n’est acté pour le moment.

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Même si Medhi Benatia serait favorable à l’idée de relancer sa carrière dans les bureaux d’un cador européen. Reste à savoir si l’AC Milan franchira le pas. La réponse devrait se préciser dans les prochaines semaines, au fil des discussions annoncées. Des entretiens sont en cours du côté milanais pour statuer du profil recruté.